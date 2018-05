Lupta pentru promovare, episodul 2! Academia Rapid si CSA Steaua joaca din nou in Giulesti, intr-un cuplaj de la 18:30

Etapa a doua a Play Off-ului de promovare din seria Bucuresti a Ligii a 4-a se joaca astazi, in Giulesti.

Academia Rapid si CSA Steaua, principalele favorite la promovarea in liga a treia din seria Bucuresti a ligii a patra, joaca astazi pe Giulesti. Prima va intalni CS Dinamo, in timp ce stelistii vor da piept cu AS Tricolor. Va fi ultima repetitie inaintea derby-ului de pe National Arena.

CSA Steaua si AS Tricolor vor juca de la 18:30, in timp ce Academia Rapid se va duela cu CS Dinamo de la 21:00.

In prima etapa, Academia Rapid a invins AS Tricolor cu 4-0, iar CSA Steaua si CS Dinamo au remizat, scor 1-1.

Daca Academia Rapid castiga astazi, iar CSA Steaua se incurca, Academia va merge la barajul pentru promovare.

In acest moment, CSA Steaua, prin juristul Florin Talpan, a contestat insa dreptul Academiei Rapid de a promova.



Clasamentul Play Off-ului

1. Academia Rapid - 6 puncte

2. CSA Steaua - 3 puncte

3. AS Tricolor - 1 punct

4. CS Dinamo - 1 punct