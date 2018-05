Leo Messi, aproape de recordul lui Pele in fotbal! Tocmai l-a depasit pe "fenomenul" Ronaldo

Leo Messi a reusit un hattrick in victoria cu 4-0 a Argentinei in fata Haiti in penultimul amical inainte de Campionatul Mondial din Rusia - Argentina va mai juca un singur meci amical, contra Israelului. La partida cu Haiti, in echipa Argentinei au revenit Messi si Aguero, cei care nu au fost pe teren la infrangerea categorica in fata Spaniei, 1-6.

Cele 3 goluri marcate de Messi il duc pe acesta la 64 de reusite in tricoul nationalei Argentinei - Pele este singurul jucator din istorie care a marcat mai multe goluri pentru o nationala din America de Sud! Messi l-a depasit in acest top pe Ronaldo, cel care a marcat 62 de goluri pentru Brazilia.



With his three goals, Lionel Messi has surpassed Ronaldo (the Brazilian) and is now on 64 goals, just 13 away from Pele who holds the record of most goals scored by a South American for his country. Via @SC_ESPN. pic.twitter.com/evY4IZMJqa