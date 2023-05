„Danciu-gol” a fost unul dintre cei mai prolifici atacanți ai lui Dinamo din toate timpurile, dar el a marcat și pentru Steaua după transferul de la Electroputere Craiova.

Într-un clasament all-time al marcatorilor din Liga 1, Dănciulescu se află pe poziția a doua, cu 214 goluri, după Dudu Georgescu (252). Pentru Dinamo, a dat 150 de goluri în 322 de meciuri!

Ionel Dănciulescu a vorbit cu Sport.ro despre Dinamo - FC Argeș

Întrebat despre șansele „câinilor” în barajul cu FC Argeș (manșa tur e luni, de la ora 20.00, pe Arena Națională), actualul analist sportiv a fost mai degrabă pesimist: „E destul de complicat, dar un lucru e cert: FC Argeș are echipă mai experimentată.

Plus că Dinamo are câțiva jucători accidentați, să vedem dacă i-a recuperat pe Patriche, Neluț roșu și Bena. Plus că Bani nu va juca. Din punctul meu de vedere, piteștenii sunt favoriți. Cam 30% șanse Dinamo, 70% Argeș!”.

Dănciulescu a caracterizat întregul sezon al roș-albilor, scoțând în evidență aportul antrenorului Ovidiu Burcă la performanța calificării în play-off și apoi în barajul de promovare: „Dinamo a făcut un sezon bun, dacă ne raportăm la ce a fost acolo la început, cu problemele de la nivel administrativ, cu probleme de lot.

Meritul principal este al lui Ovidiu Burcă. Dinamo a avut momente foarte bune, un joc spectaculos, dar a avut și multe probleme pe parcursul acestui campionat. Începutul a fost dezastruos, problema portarului nu și-au rezolvat-o, nici cea a unui număr 9, a unui marcator”.

„Dinamo a clacat la partidele cu miză”

O altă problemă pe care a depistat-o fostul atacant este aceea că, la meciurile cu miză, în momentele importante, s-a simțit lipsa de experiență: „Au fost doar două partide importante în care au jucat bine, cea de la Galați și cea cu Steaua, din returul play-off-ului. Sunt și niște circumstanțe la aceste meciuri:

Galațiul nu era într-o formă foarte bună pe finalul ăsta de sezon, iar la Steaua știm cu toții de problemele de la acest club, faptul că n-au avut drept de promovare. Dinamo a clacat la partidele cu miză. N-a putut s-o bată pe Timișoara, o echipă ca și retrogradată de atunci, de la final de sezon regulat, iar la Iași a pierdut fără drept de apel”.

Dănciulescu a spus înaintea confruntării de la Iași că Dinamo a jucat cel mai spectaculos fotbal din Liga a doua, fapt ce l-a deranjat pe antrenorul moldovenilor, Leo Grozavu, și el fost dinamovist.

"Am vorbit cu Leo"

Acesta a spus după meciul câștigat cu 4-1 că declarațiile lui „Danciu” l-au motivat. Iată cum a explicat cel din urmă: „Am vorbit cu Leo și i-am spus să mă treacă la primă :))). Eu am vrut să fac cu jucătorii lui Dinamo ce a făcut Gică Hagi înaintea meciului cu FCSB.

A incercat să ia presiunea de pe umerii jucătorilor săi. M-am referit la faptul că Dinamo chiar a jucat spectaculos în unele momente din anumite partide, a fost la un nivel foarte bun. Dar nu a fost și eficientă.

Toată aprecierea pentru Iași și pentru Leo, chiar au meritat să promoveze. Au avut și ei meciuri în care au jucat modest, chiar Leo zicea la un moment dat de publicul de acolo, că oamenii sunt nemulțumiți de jocul echipei”.