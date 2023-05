Duminică, în penultima etapă a sezonului din Serie A, Lazio a învins-o pe Cremonese, scor 3-2. Ștefan Radu a fost introdus pe teren în minutul 90, fiind aplaudat de toți colegii, dar și de zecile de mii de fani de pe Stadio Olimpico.

La intrarea pe teren, Radu a primit banderola de căpitan din partea golgheterului Ciro Immobile. Fanii s-au ridicat în picioare, i-au scandat numele fundașului român și au afișat nenumărate bannere pentru "Il Boss".

După fluierul final, Radu a fost ridicat pe brațe de colegi, iar vizibil emoționat s-a îmbrățișat cu toată lumea prezentă pe teren, inclusiv cu Vlad Chiricheș, rezervă neutilizată la Cremonese în acest joc.

"15 ani de luptă cu vulturul pe piept. Un luptător, unul dintre noi. Ștefan Radu, de la Lazio, pe viață!", a fost unul dintre bannerele afișate de fanii formației biancoceleste.

Ștefan Radu își încheie cariera cu 427 de meciuri în tricoul lui Lazio, lider all-time la acest capitol. Dintre acestea, 349 au fost în Serie A, un alt record pentru fundașul român.

Legenda lui Lazio urmează acum să ocupe o poziție în cadrul uneia dintre grupele de juniori ale clubului.

Ștefan Radu: 15 years of battles with the Eagle on his chest ????#LazioCremonese pic.twitter.com/fejIwTo7rv