În cele ce urmează, abordăm subiectul banilor și al specialiștilor din fotbalul românesc și discutăm despre șansele naționalei României în preliminariile europene. Pe final, „Danciu” face un Top 3 al celor mai buni tineri jucători români din Liga 1.

- Eu cred că sunt bani în fotbalul și în sportul românesc. Tu te afli în interior, este sau nu este așa?

- Cu siguranță că sunt bani. Primăriile dau bani, drepturile tv s-au mai mărit. Din păcate, în fotbal, totul se bazează pe cumetrii, pe prietenii. Celor care au putere de decizie le place să fie înconjurați de oameni care le spun doar ce vor să audă. Există mulți yesmeni. Pe ăștia îi interesează să facă și ei de-o ciuguleală, de una de alta. Asta-i realitatea. Mai facem una, mai iese alta, mai aduc un jucător, mai discut cu un impresar, mai fac un cantonament. Păi și ne mai întrebăm de ce nu progresăm? Iar oamenii care au competență și n-au interese sunt dați deoparte. Oamenii care nu vorbesc aceeași limbă cu ei sunt excluși.

- Ai simțit pe pielea ta?

- Am pățit și eu. Vorbe aruncate pe la patroni: „Ăla nu face nimic, noi facem, noi muncim”. Dar acum nu mai contează. Sunt supermulțumit, sunt mult mai liniștit decât înainte. Eu am rămas același, nu mă schimb. Cel mai important este că nimeni nu poate să mă arate cu degetul că am făcut ceva sau am luat ceva.

- În blaturi ai jucat?

- Cred că or fi fost. Mai erau unele în care simțeam ceva. Altele poate nici nu le-am simțit. Sau când eram mic, îți dai seama că nu vorbea nimeni cu mine. Probabil or fi fost. Nu pot să mint.

„Alibec a dat randament doar cu Șumi și cu Hagi”

- Cum îți explici tu, ca fost fotbalist și fost golgheter, gestul lui Alibec din partida de la Craiova?

- Cred că n-a vrut să lovească. Înclin să cred în versiunea lui, că i-a alunecat cotul. Sper să fi invățat totuși ceva din episodul ăsta și să nu mai atace așa. Oricum, a avut un sezon fantastic. Meritul e și al lui Gică. Alibec a dat randamentul cel mai bun cu Șumi și cu Gică Hagi. Ambii sunt oameni care știu să lucreze cu astfel de jucători mai capricioși. Șumi are feeling-ul ăsta de a fi apropiat de jucători, de a vorbi pe limba lor, cum se spune. Ca antrenor, trebuie să ai cunoștințe, să fii updatat, să ai un discurs și un mesaj, dar trebuie să vorbești și în termeni fotbalistici, pe înțelesul jucătorilor. Asta o știu doar foștii fotbaliști. Ei cunosc psihologia jucătorului, știu cum gândește acesta, ce-l deranjează, ce-l supără, ce-l face să nu dea un randament bun. Asta o știu oamenii are au trăit în iarbă, care au stat acolo, jos, și au trăit și ei momentele respective.

- Ne bazăm pe Alibec la națională?

- Clar. Poate face multe lucruri bune la națională. Chiar am văzut un interviu cu el în care spunea că e nemulțumit de randamentul lui la prima reprezentativă și că simte că poate mult mai mult. Mă bucură declarația asta.

- Doamne-ajută! Avem șanse de calificare?

- Dacă batem Kosovo, eu zic că suntem favoriți la locul 2. Dacă luăm patru puncte din meciurile cu Elveția și Kosovo... Ok, elvețienii arată mult mai bine și individual, și ca echipă. Joacă la cluburi mult mai bune decât ai noștri, dar nu poți să știi niciodată.

Mazilu, viitorul naționalei



- Zi-mi trei tineri fotbaliști pe care-i vezi progresând și jucând la națională în următoii doi-trei ani.

- Unu-i Mazilu, clar. CFR nu prea e cu tinerii...

- Octavian Popescu?

- Acum nu-l văd la națională. E un jucător cu calități, dar n-a mai progresat. Mie îmi place mult Luis Munteanu. Și i-aș pune pe locul trei pe Borza, tot de la Farul, și pe Pop, de la UTA. Poate pe Pop nu-l ajută fizicul, dar e un jucător cre a avut un salt fantastic în sezonul ăsta.

- Nimeni de la FCSB?

- Păi n-am pe cine. În momentul ăsta, nu văd pe cineva. Florinel Coman, dar el nu mai e tânăr de perspectivă, e un fotbalist cu experiență acum. Eu tot timpul am avut încredere în el, știam că e un jucător cu potențial.

- Cum comentezi gestul lui, de a ieși de pe teren înainte de terminarea meciului cu Farul?

- Nu am văzut, dar am citit. Nu pot să comentez ceva ce nu am văzut. Probabil a fost accidentat.

- Ești diplomat acum...

- Nu cred că ieși așa, faci pe supăratul. Nu există așa ceva!

- Păi staff-ul tehnic de la FCSB a fost uluit. Vreo patru minute nu a reacționat nimeni.

- Înseamnă că este o greșeală din partea lui. Eu vreau să cred că nu e așa. Dacă a făcut asta, nu e ok. E un jucător la care țin mult, îmi place.

- CFR iși revine?

- Sper ca Dan Petrescu să rămână la echipă. E un antrenor foarte bun, chiar dacă foarte multă lume îl blama, că stilul lui nu este spectaculos. Dacă aș fi conducător, mie mi-ar plăcea stilul Dan Petrescu. Îmi garantează succesul, îmi aduce rezultatul. Asta mă interesează pe mine. Dan Petrescu e unul dintre cei mai buni antrenori din România. Iar cei de la CFR au fost cam singurii care au ținut steagul sus în cupele europene.