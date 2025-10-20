Lovitură pentru Gigi Becali! Experții, convinși că va pierde o sumă imensă din cauza dezastrului de la FCSB

Lovitură pentru Gigi Becali! Experții, convinși că va pierde o sumă imensă din cauza dezastrului de la FCSB
Anul trecut, când FCSB s-a calificat până în optimile Europa League, Gigi Becali a încasat de la UEFA aproximativ 13 milioane de euro, lăsând deoparte banii obținuți din bilete și din drepturile TV. 

Gigi BecaliFCSBEuropa LeagueUEFA
În total, câștigurile s-au ridicat la peste 20 de milioane de euro.

FCSB, șanse mici să mai repete peformanța europeană din sezonul trecut! Câștigurile, pe măsură

În această stagiune, însă, situația este total diferită. FCSB se chinuie din punct de vedere sportiv, iar rezultatele nu mai sunt aceleași, nici în campionat, unde roș-albaștrii ocupă locul 12, cu doar 13 puncte, nici în Europa League, unde se află pe locul 24 în ierarhie, cu 3 puncte.

FCSB a debutat în faza principală a competiției cu o victorie cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, dar a urmat apoi un eșec cu Young Boys Berna, scor 0-2.

Pe baza rezultatelor din competițiile interne și din Europa, statisticienii de la Football Meets Data au încercat să anticipeze clasamentul final din faza principală în acest sezon. Experții susțin că FCSB are doar 1% șanse să încheie în primele opt echipe, clasare care ar duce direct în optimi, și doar 33% șanse să încheie în primele 24 de echipe și să meargă la barajul de calificare în optimi, așa cum s-a întâmplat stagiunea precedentă.

Astfel, având în vedere probabilitatea scăzută ca FCSB să ajungă în optimi, Gigi Becali nu s-ar mai bucura de încasările pe care le-a avut sezonul trecut și va trebui să se mulțumească cu ce a câștigat până în acest moment, plus banii încasați la victorie în faza principală și sumele de pe bilete și drepturi TV.

Pentru FCSB urmează meciul cu Bologna în faza principală Europa League, pe 23 octombrie, de la 19:45.

Cum arată clasamentul actual din faza principală Europa League

