După ce a pierdut categoric în prima etapă a sezonului din MLS, Inter Miami, campioana en-titre, s-a impus pe terenul celor de la Orlando City, într-un meci în care Leo Messi a reușit o ”dublă”.

Fără Luis Suarez, accidentat pentru această partidă, gruparea pregătită de Javier Mascherano a început cum nu se putea mai rău meciul cu Orlando City. A fost condusă cu 2-0 încă din minutul 24, dar ”remontada” a început după pauză.

Leo Messi, ”dublă” și victorie cu Orlando City!

Silvetti a redus din diferență în minutul 49, iar Messi a punctat pentru 2-2 în minutul 57, cu un șut superb din afara careului. Segovia și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor cu reușita sa de 3-2 din minutul 85, un șut cu dreptul în plasa laterală, la care portarul advers nu a putut să intervină.

”Bijuteria” meciului a fost înscrisă de același Leo Messi în minutul 90. Decarul argentinian a punctat din lovitură liberă, stabilind scorul final: 4-2 pentru Inter Miami.

În următoarea rundă, Inter Miami va întâlni DC United, echipa lui Louis Munteanu, în primul meci de pe teren propriu din acest sezon de MLS.

De partea cealaltă, Orlando City se va deplasa pe terenul lui New York City, după două înfrângeri în primele două etape.