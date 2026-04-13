La FCSB, vacanța de vară va începe mai devreme, în acest an. Doar că aceasta nu e o veste tocmai bună pentru campioana ultimelor două sezoane și mai ales pentru jucătorii ei!

De când avem sistemul cu play-off și play-out, începând din 2015-2016, FCSB a obținut mereu clasarea între primele 6, la finalul sezonului regulat. Așadar, formația finanțată de Gigi Becali a fost „abonată“ la play-off și la o prezență în preliminariile cupelor europene. Ceea ce a scurtat mereu vacanța de vară.

Acum însă, FCSB e în play-out și, în cazul în care va rata clasarea pe primele două poziții aici, echipa va lipsi din viitorul sezon al preliminariilor europene. Ca să ajungă în calificările pentru grupa de Conference League, FCSB trebuie să câștige două meciuri de baraj. Mai întâi, cu o rivală din play-out, iar apoi cu ocupanta locului 3 din play-off.

Prinde contur „lista neagră“ a lui Becali: Chiricheș, Ofri Arad, Baba Alhassan, Lixandru...

Având în vedere situația în care a ajuns clubul, în momentul de față, Gigi Becali pune la cale o remaniere masivă a lotului din vară. Și, drept urmare, deja mai mulți jucători au fost trecuți pe „lista neagră“ a latifundiarului, după cum a dezvăluit chiar el, la Prima Sport.

„Chiricheş nu mai poate fotbal. Ofri Arad e cam asemănător cu el. Baba (n.r. – Baba Alhassan) e ager, dar face nişte greşeli de te curăţă. Lixandru se ascunde de fotbal, nu mai ştie nici el, săracul, încotro s-o apuce. Mirel (n.r. – antrenorul Mirel Rădoi) are o problemă la mijlocul terenului, că din patru nu are pe cine să aleagă. Unde eu ştiu ceva 100% nu mai întreb niciun specialist. Toţi jucătorii depind de Mirel, singurul care depinde de mine e Chiricheş“, a spus Becali cu trimitere la faptul că fostul căpitan al naționalei nu mai are nicio șansă de a continua, ca jucător la FCSB, din vară încolo.