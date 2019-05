Schimbare de lider in Liga 2! Chindia a trecut peste Clinceni, ilfovenii joaca astazi. Clasamentul, programul complet si meciurile zilei

Doar patru etape au mai ramas de disputat in liga secunda, iar lupta pentru promovare este aprinsa. Cinci echipe se bat pentru primele trei pozitii. Doua promoveaza direct, iar al treia va juca baraj.

Chindia a devenit lider provizoriu in Liga 2



Chindia Targoviste a preluat ieri conducerea ligii secunde. Echipa damboviteana, antrenata de Viorel Moldovan, a jucat prima in etapa intermediara. Chindia s-a impus cu 2-0 la Targu Jiu, in meciul cu Pandurii!

In acest moment, Chindia are 79 de puncte, cu doua mai multe decat Academica Clinceni, care se va duela maine cu U Cluj.

Lupta pentru promovare



Patru etape au mai ramas de disputat in liga secunda, iar cinci echipe se bat pe trei locuri. Doar primele doua vor promova direct, in timp ce pozitia a treia va merge la baraj, unde va intalni ocupanta locului 12 din Play Out-ul Ligii I.

Cu patru etape inaintea finalului de sezon din liga a doua, Academica Clinceni si Chindia Targoviste au cele mai mari sanse la promovarea directa, in timp ce Universitatea Cluj, antrenata de Bogdan Lobont, ocupa locul de baraj. Petrolul inca mai spera macar la locul de baraj, in timp ce Snagovul pastreaza sanse matematice, dar este contrazisa de cele intamplate pe teren la ultimele meciuri. Chindia o poate detrona pe Academica Clinceni, dupa ce s-a apropiat la doar un punct.

In ultima etapa, Clinceniul a facut doar 2-2 in deplasarea de la ASU Poli Timisoara, o surprinza in liga secunda, in timp ce Chindia Targoviste a facut scor cu CS Balotesti, 6-0. U Cluj a batut-o cu 3-0 pe UTA, Petrolul cu 9-1 pe Dacia Unirea Braila, ultima clasata, iar Snagovul 3-3 cu Energeticianul.

Clinceniul are nevoie de patru puncte din urmatoarele patru meciuri pentru a fi sigura ca nu mai poate pierde podiumul. In cazul in care nu va reusi acest lucru, va da batalia finala cu Petrolul in chiar ultima etapa. De cealalta parte, Chindia si U Cluj au nevoie de mai multe puncte, ele avand 8, respectiv 4 puncte peste Petrolul.

Patru se bat intre ele, a patra are program usor



Academica Clinceni, Universitatea Cluj, Petrolul si Snagovul inca mai au de jucat intre ele. Primul "soc" va fi in chiar urmatoarea etapa, cand Clinceni si U Cluj se intalnesc pe terenul primeia dintre ele. Clinceni mai are de jucat cu Petrolul in ultima etapa, iar U Cluj cu Sportul Snagov pe 21 mai.

Daca cei de la Clinceni, U Cluj, Petrolul si Snagov se vor mai intalni in dueluri directe, Chindia Targoviste, echipa antrenata de Viorel Moldovan, este cea mai avantajata. Chindia are un program mai facil, urmand sa intalneasca Pandurii, Metaloglobus, Luceafarul Oradea si Energeticianul.

Programul primelor cinci clasate



Academica Clinceni

Clinceni - U Cluj

Aerostar Bacau - Clinceni

Clinceni - FC Arges

Petrolul - Clinceni

Chindia Targoviste

Pandurii 0-2 Chindia

Chindia - Metaloglobus

Chindia - Luceafarul Oradea

Energeticianul - Chindia

U Cluj



Clinceni - U Cluj

U Cluj - Sportul Snagov

Balotesti - U Cluj

U Cluj - Pandurii

Petrolul

Ripensia Timisoara - Petrolul

Petrolul - ACS Poli Timisoara

UTA - Petrolul

Petrolul - Clinceni

Sportul Snagov

Snagov - ASU Poli Timisoara

U Cluj - Snagov

Snagov - Aerostar Bacau

FC Arges - Snagov



Etapa 35 - Meciurile zilei



Marti

Pandurii 0-2 Chindia Targoviste

Miercuri

Metaloglobus - Luceafarul Oradea

Balotesti - Energeticianul

Sportul Snagov - ASU Poli Timisoara

Farul - Daco Getica

UTA - Aerostar Bacau

ACS Poli Timisoara - FC Arges

Dacia Unirea Braila - CS Mioveni

Joi

Academica Clinceni - U Cluj

Ripensia Timisoara - Petrolul

Clasamentul actualizat al Ligii a II-a