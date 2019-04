5 meciuri de urmarit in Romania in acest weekend. Rapid - Steaua si UTA - Chindia, printre meciurile de vazut

Academica Clinceni, clubul finantat de Gigi Becali, va intalni Metaloglobus Bucuresti, echipa lui Imad Kassas, prietenul sirian al latifundiarului din Pipera.

1. Academica Clinceni - Metaloglobus

Partida se va juca sambata, 20 aprilie, de la ora 11.00, pe Stadionul “Clinceni Arena” din Clinceni. Academica conduce Liga 2, la 4 lungimi distanta de Chindia, ocupanta locului secund, in timp ce Metaloglobus ocupa pozitia a 11-a. Desi diferentele de puncte si de locuri ocupate in clasament sunt net in favoarea echipei din Clinceni, club care a inceput deja renovarea stadionului pentru a juca meciurile de Liga 1 in localitate, iar milionarul Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut ca finanteaza generos echipa, partida va fi mult mai dificila decat pare la prima vedere. Metaloglobus este antrenata de Antrenorul Laszlo Balint a lasat Sportul Snagov pe primul loc in clasament, in aceasta iarna, pentru a prelua echipa aflata pe locul 16, retrogradabil. Dupa intarirea lotului, sub conducerea lui Balint, clubul din Pantelimon a avut o singura infrangere in 2019 si a incurcat echipe cu pretentii la promovare, precum FC Arges sau Petrolul. Pe de alta parte, rivalele la promovare ale Clinceniului au acuzat ca sirianul Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus, are o relatie apropiata cu Gigi Becali si Teia Sponte.

2. UTA - Chindia Targoviste



Meciul este programat pentru sambata, 20 aprilie, de la ora 13.00, pe Stadionul “Motorul” din Arad. Gazdele coupa pozitia a 8-a in clasament, in timp ce oaspetii se afla pe pozitia secunda, la 3 puncte in spatele Clinceniului si la 3 inaintea Universitatii Cluj. Pe langa miza punctelor puse in joc, meciul va fi unul interesant de urmarit si prin prisma infruntarii tehnico-tactice, ambele echipe avand in lot atat jucatori cu experienta in Liga 1, cat si cativa tineri extrem de talentati.

3. CS Afumati - Rapid

Intalnirea va avea loc sambata, 20 aprilie, de la ora 14.00, pe Stadionul “Comunal” din Afumati. Rapidul este lider in Seria 2 a Ligii a 3-a, cu 56 de puncte, la 4 puncte distanta de Unirea Slobozia, care are si un meci mai mult disputat, si la 8 puncte distanta de CS Afumati, ocupanta locului al treilea. Giulestenii au nevoie neaparat de cele 3 puncte, pentru a nu mai face niciun pas gresit in lupta pentru promovare, si vor avea aportul a peste 1.000 de suporteri care vor face deplasarea pentru aceasta partida. In lotul ilfovenilor se regasesc fostii rapidisti Misa si Mitu, dar si alti jucatori cu experinta la nivelul primelor doua ligi (Perju, Robicek, Avram, Dedu, Neagoe, Zaharia sau Buduroi). Interesant este ca antrenorul Vasile Neagu este cel mai longeviv antrenor din primele doua ligi de fotbal ale Romaniei. El este de 9 ani la CS Afumati, preluand echipa din Liga 4 si ajungand cu ea pana in Liga 2.

4. Turris-Oltul Turnu Magurele - Flacara Horezu

Cele doua echipa se vor intalni sambata, 20 aprilie, de la ora 17.00, pe Stadionul “Municipal” din Turnu Magurele. Gazdele, finantate de familia politicianului Liviu Dragnea, se afla pe primul loc in Seria 3 a Ligii a 3-a, in timp ce oaspetii ocupa pozitia secunda, la 8 puncte distanta. Etapa trecuta, Turris a pierdut derby-ul Teleormanului cu CSM Alexandria, asa ca are nevoie de o victorie in aceasta partida pentru a transa definitiv lupta pentru promovare. Echipa din Turnu Magurele este antrenata de cuplul Erik Lincar - Csaba Borbely, in timp ce pe banca adversarilor vor sta Adrian Popa si Florin Matache.



5. AFC Rapid Bucuresti - CSA Steaua

Meciul este programat pentru sambata, 20 aprilie, de la ora 18.00, pe terenul sintetic din cadrul Complexului Sportiv „Ion Tiriac” (fost "Granitul"), din cartierul bucurestean Pantelimon. Echipa MApN, care tocmai a invins cu 3-0 rivala dinamovista a lui Nicolae Badea, conduce autoritar Liga 4 Bucuresti si nu are cum sa mai rateze play-off-ul la care vor mai participa AS Carmen, Progresul 2005 si CS FC Dinamo. ACS Rapid, condusa de Horia Manoliu, fost angajat al FC Rapid si un apropiat al lui George Copos, se afla abia pe locul 11 in clasament. Va fi interesant de vazut si duelul galeriilor - sutele de fani din Peluza Sud Steaua si cele cateva zeci de fani rapidisti care au mai ramas alaturi de echipa lui Manoliu si nu au migrat spre celelalte doua proiecte rapidiste (FC R Bucuresti - Liga 3, Rapid FNG - Liga 5). De altfel, contestatia AFC Rapid este motivul pentru care Academia Rapid nu a primit personalitate juridica cu denumirea „Rapid”.