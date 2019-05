S-a intrat pe ultima suta de metri! Chindia si Clinceni sunt la doar un pas de promovarea in Liga I; U Cluj si Petrolul pastreaza sanse matematice

Luceafarul Oradea si DacoGetica au facut astazi spectacol in liga a doua. Maine, Clinceniul are un meci deosebit de important pentru calculele pentru promovare.

A plouat cu goluri in meciurile disputate astazi in liga a doua. ASU Poli Timisoara s-a impus cu 4-3 in meciul cu Balotesti, DacoGetica a trecut cu 5-2 de deja retrogradata Dacia Unirea Braila, iar FC Arges a batut-o cu 2-1 pe UTA. Luceafarul Oradea a facut scorul zilei, 5-0 cu Farul lui Grigoras!

Maine, Chindia si Clinceni, primele doua clasate, se dueleaza cu Metaloglobus, respectiv Aerostar Bacau. Victorii ale celor doua formatii aflate in fruntea clasamentului ar insemna apropierea la doar un pas de promovarea directa. Ele ar mai avea apoi nevoie de unul, respectiv doua puncte din ultimele doua etape.

Universitatea Cluj, ocupanta locului de baraj in acest moment, joaca abia marti, impotriva Snagovului. U Cluj si Petrolul pastreaza sanse matematice la promovarea directa, dar cel mai probabil se vor lupta pentru locul de baraj.

Chindia are adversari facili in ultimele etape; Clinceniul are derby cu Petrolul



Chindia Targoviste, antrenata de Viorel Moldovan, mai are de jucat cu Metaloglobus, Luceafarul Oradea si Energeticianul, formatii din a doua jumatate a clasamentului.

De cealalta parte, pentru Clinceni e mai greu. Ilfovenii au meciuri cu Aerostar Bacau, FC Arges si Petrolul in ultima etapa!

Meciurile etapei 36



Sambata

FC Arges 2-1 UTA

ASU Poli Timisoara 4-3 Balotesti

Luceafarul Oradea 5-0 Farul

DacoGetica 5-2 Dacia Unirea Braila

Duminica

11:00 Mioveni - Ripensia

11:00 Aerostar Bacau - Academica Clinceni

11:00 Energeticianul - Pandurii

12:00 Chindia Targoviste - Metaloglobus

Luni

18:00 Petrolul - ACS Poli Timisoara

Marti

20:30 U Cluj - Sportul Snagov

Clasamentul actualizat