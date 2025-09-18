Conflictul a izbucnit după meciul cu Csikszereda, scor 1-1, când Darius Olaru (27 de ani), folosit în flancul stâng, a fost înlocuit la pauză. Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit ulterior că mijlocașul i-ar fi transmis un ultimatum. "Olaru așa a zis: «Eu nu joc în stânga, mă las de fotbal!»", a povestit finanțatorul pentru Fanatik.



Lăcătuș: "Nu e rău să transmiți un mesaj patronului"



Marius Lăcătuș (61 de ani) a analizat situația și a fost de partea jucătorului. Fostul mare atacant și antrenor al roș-albaștrilor crede că atitudinea lui Olaru este o consecință directă a modului în care patronul comentează public prestațiile fotbaliștilor.



"Nu e rău ca un jucător să transmită un mesaj antrenorului, patronului sau conducerii. Să spună care e locul unde el se simte cel mai bine și unde poate da randamentul cel mai bun. Atât timp cât tu, la 2-3 meciuri, ieși și vorbești despre randamentul lui X, Y, Z, că nu-ți place și că nu va mai fi folosit acolo, sigur că atunci ne putem aștepta și ca jucătorul să-și dea cu părerea", a punctat Lăcătuș, potrivit Digisport.



Fostul stelist a continuat pe același ton, sugerând că jucătorii au dreptul la replică atunci când sunt criticați public: "Jucătorul poate spune: «Dacă mă bagi aici și joc sub nivelul pe care l-am demonstrat, poți să te iei de mine. Dar bagă-mă unde îmi place și unde mă simt eu confortabil»".



Cu toate acestea, "Fiara" consideră că amenințarea cu retragerea este o exagerare. "La supărare mai scapi și câte o perlă. Rezultatele nu sunt bune, atmosfera care s-a creat în jurul echipei nu este una foarte bună și atunci, la supărare, mai poți scăpa câte o mică perlă", a încheiat legenda Stelei.

