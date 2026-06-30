Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege iniţiat de deputatul AUR Ciprian Paraschiv pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, precum şi pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

Actul normativ creează un cadru legislativ modern pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor sportive, introduce măsuri privind accesibilizarea arenelor pentru persoanele cu nevoi speciale, reglementează consumul de băuturi slab alcoolizate şi aliniază legislaţia românească la standardele europene în domeniul siguranţei pe stadioane, precizează AUR.

„Din punctul meu de vedere este un exemplu de bună practică, cum trebuie scris un proiect legislativ. Dezbaterile au durat aproape un an de zile cu toţi actorii cheie implicaţi şi aici fac o paranteză şi vreau să le mulţumesc tuturor colegilor din Comisia pentru Tineret şi Sport pentru timpul alocat pentru proactivitate, deşi au fost şedinţe informale, au fost zeci de ore cu săli arhipline, le mulţumesc că au avut încredere în mine şi în acest proiect şi dacă o să deschideţi prima pagină o să vedeţi că iniţiatori suntem 14 membri din Comisia pentru Tineret şi Sport, deci practic reprezentanţii tuturor partidelor”, a declarat deputatul AUR Ciprian Paraschiv.

Parlamentarul AUR a subliniat că proiectul aduce beneficii întregului ecosistem sportiv din România. „Este cel mai bun proiect din ultimii 30 de ani, unul care oxigenează un ecosistem aflat în moarte clinică. Practic toată lumea are de câştigat. Au de câştigat sportivii, pentru că altfel joci cu tribunele arhipline şi cu atmosferă caldă în tribune. Vă zic din proprie experienţă că atunci când nu mai puteam, mai puteam când auzeam galeria lângă mine. Au de câştigat federaţiile, dar mai ales cluburile, pentru că vor putea vinde băuturi slab alcoolizate, vor putea aduce parteneri tehnici, vor putea vinde toate biletele de stadion, pentru că era o anomalie. Doar în România poţi construi un stadion de 45.000 de locuri, dar vinzi doar 40.000 de locuri. Va avea de câştigat mediul de business, evident, şi aici mi-aş dori tare mult ca berarii români să activeze.

Vor avea de câştigat persoanele cu dizabilităţi prin facilităţile create, vor avea de câştigat televiziunile, să nu uităm cum arătau meciurile în pandemie, parcă erau meciuri de cupa satelor. Şi vor avea de câştigat suporterii, pentru că scăpăm de acea umilire a lor prin care un poliţist local dădea un proces verbal că ai bască sau nu ai bască şi erai interzis pe stadion doi ani fără să fie prezumţia de nevinovăţie.”

FRF salută adoptarea modificărilor la Legea 4: un pas important pentru modernizarea experienţei spectatorilor la competiţiile sportive

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că salută adoptarea proiectului legislativ iniţiat de deputatul Ciprian Paraschiv, fost membru în Echipa FRF, care modifică şi completează cadrul normativ cunoscut drept „Legea 4”, privind organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şi jocurilor sportive.

Acest demers reprezintă un pas important în direcţia modernizării fotbalului românesc şi a îmbunătăţirii experienţei spectatorilor, printr-o abordare adaptată realităţilor de la nivel internaţional.

Federaţia Română de Fotbal a fost implicată activ în procesul de elaborare şi îmbunătăţire a textului legislativ, prin participarea la consultări, alături de alte federaţii, cluburi, organizaţii de suporteri, LPF, AFAN şi COSR, transmiterea de propuneri şi susţinerea unor modificări menite să contribuie la o organizare mai eficientă a evenimentelor sportive şi la alinierea practicilor din România la standardele europene.

FRF consideră că dialogul instituţional dintre autorităţi, structurile sportive, cluburi, suporteri şi celelalte părţi implicate este esenţial pentru construirea unui cadru legislativ echilibrat, care să asigure atât siguranţa participanţilor, cât şi dezvoltarea unei culturi pozitive a susţinerii echipelor pe stadion.

Principalele modificări

Printre cele mai importante prevederi adoptate se numără posibilitatea ca arenele sportive să fie ocupate până la limita locurilor admise, în funcţie de gradul de risc al evenimentului şi de măsurile stabilite prin planul de acţiune. Eliminarea limitei anterioare de ocupare permite un acces mai larg al publicului la meciuri şi oferă organizatorilor o mai bună capacitate de valorificare a infrastructurii sportive.

Un alt element important introdus prin noile modificări legislative vizează creşterea standardelor profesionale în zona de ordine şi siguranţă la evenimente sportive. Astfel, se instituie obligaţia ca tot personalul implicat în aceste activităţi să participe la programe de instruire anuală, desfăşurate în condiţiile legii. În mod concret, noul cadru introduce o dimensiune clară de competenţă profesională, aliniind practicile din România la standardele moderne (UEFA) de gestionare măsurilor de siguranţă şi gestionare a mulţimilor în cadrul competiţiilor sportive.

O modificare importantă vizează şi reglementarea zonelor de tip „safe standing”, prin care o parte a peluzei gazdă poate fi amenajată şi omologată pentru vizionarea evenimentelor sportive din poziţia în picioare, cu respectarea normelor de siguranţă. Această măsură răspunde modului actual în care numeroase grupuri de suporteri îşi susţin echipa şi contribuie la îmbunătăţirea atmosferei de pe stadion.

Noile prevederi aduc clarificări şi în privinţa consumului de băuturi în incinta arenelor sportive, prin permiterea comercializării şi consumului de băuturi fără alcool şi slab alcoolizate, în condiţii strict reglementate. În acelaşi timp, rămân valabile restricţiile privind accesul persoanelor aflate în stare vădită de ebrietate şi introducerea băuturilor din exteriorul stadionului.

Proiectul adoptat introduce, de asemenea, posibilitatea organizării de spectacole pirotehnice controlate, exclusiv în condiţii autorizate, de către operatori specializaţi şi în zone delimitate, cu respectarea cerinţelor de siguranţă. Astfel, elementele de spectacol pot fi integrate într-un cadru legal şi organizat, care pune pe primul plan protecţia spectatorilor şi a participanţilor.

Noul cadru legislativ conţine şi măsuri privind accesul persoanelor cu nevoi speciale, prin obligaţia organizatorilor de a asigura locuri adaptate, acces corespunzător şi facilităţi care să permită vizionarea evenimentului sportiv în condiţii adecvate.

Sunt prevăzute şi reguli suplimentare pentru organizarea accesului, separarea grupurilor de suporteri, evacuarea în situaţii de urgenţă şi menţinerea siguranţei în incinta arenelor sportive, inclusiv prin măsuri privind deschiderea şi supravegherea căilor de evacuare pe durata prezenţei spectatorilor în stadion.

Federaţia Română de Fotbal va continua să susţină aplicarea responsabilă a acestor prevederi şi colaborarea cu autorităţile competente şi toate părţile implicate pentru a produce efecte pozitive în planul siguranţei şi al experienţei trăite de public pe stadioanele din ţară. Adoptarea acestor modificări confirmă importanţa unui cadru legislativ modern, echilibrat şi orientat către nevoile reale ale fotbalului românesc, ale organizatorilor şi ale suporterilor.

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