"Nu suntem favoriți cu niciuna!" Bogdan Stelea a prefațat duelurile României din Liga Națiunilor și a lăudat un portar

Pentru prima dată, naționala României va avea o acțiune cu nu mai puțin de patru meciuri oficiale. Tricolorii lui Gică Hagi vor debuta în Liga Națiunilor contra Suediei, în deplasare, vineri, iar ulterior are programate alte trei dueluri: cu Bosnia, acasă, pe terenul Poloniei și din nou contra Suediei, de această dată acasă.

Bogdan Stelea a prefațat duelurile României din Liga Națiunilor

Bogdan Stelea crede că România nu se poate considera favorită în niciun duel din Liga Națiunilor, însă explică de ce acest lucru le-ar putea fi benefic elevilor lui Hagi.

"E inedit să ai 4 meciuri în 11 zile. E foarte complicat. Trebuie să ai un lot numeros și valoros. Teoretic, nu avem prima șansă în niciun meci.. În clasament, toate sunt peste noi. Două dintre ele au fost la Campionatul Mondial, iar a treia, Polonia, nu s-a calificat, dar ne-au cam bătut când am jucat cu ei. Nu avem prima șansă cu niciuna, dar poate e mai bine așa", a spus Bogdan Stelea.

Întrebat despre optimismul selecționerului Hagi, Stelea a spus: "Exact așa era și ca fotbalist. Își exprimă opinia, și-o asumă. Cu toții sperăm să nu-și piardă optimismul".

"Îmi place Ionuț Radu!"

În ceea ce privește portarii convocați la naționala României - Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru, Stelea a spus: "Îmi place Ionuț Radu. De un an și jumătate-doi ani e la un nivel foarte bun. În multe situații a ajutat și echipa națională, iar ăsta este un lucru bun. Acum sunt portari care au fost în circuitul naționalei, mai puțin Cojocaru, dar și pe el îl știe lumea foarte bine. Joacă într-un campionat puternic, a avut evoluții foarte bune, așa că toți cei trei portari sunt portari de valoare, iar naționala se poate baza pe ei".