Juniorul pierdut de Dinamo pentru o suma modica, aproape de transferul in Serie A! Ce formatia il vrea pe tanarul fotbalist roman

"Cainii" au dat-o in bara si l-au pierdut gratis pe unul dintre cei mai talentati juniori ai echipei secunde.

Problemele financiare de la club sunt bine cunoscute, insa "cainii" au reusit "performanta" sa-l piarda pe Aleksander Mitrovic, tanarul portar de 17 ani titular la echipa secunda, pentru o datorie de doar 8000 de lei, reprezentand salariul acestuia pentru 4 luni de zile. Acesta a depus memoriu si a a devenit liber de contract, iar cei de la tuttomercatoweb.com anunta ca Genoa este interesata de serviciile sale.

"Eram neplatit de mai bine de patru luni de zile. Mi-am depus memoriu si am devenit jucator liber de contract dupa ce s-a judecat si recursul. Din pacate am plecat din cauza domnului George Trandafir! Am castigat procesul, aveau 15 zile sa imi vireze banii si nu s-a intamplat asta. A inceput si campionatul si aveam meci cu Progresul Spartac

. Eu am fost trimis sa ma antrenez cu echipa a doua doua zile si cu o zi inainte am aflat ca domnul Trandafir l-a mintit pe Emil Ursu, antrenorul de la echipa a doua! I-a spus ca eu nu am drept de joc, desi nu era adevarat. Apoi am venit de la Romania U18, unde am jucat cu Ungaria si mi s-a spus ca nu sunt in lot ca sunt obosit, desi eu am zis ca pot si vreau sa joc! Ei stiau deja ca sunt eu obosit.

Am fost contactat de mai multe echipe din Liga 1. Am fost contactat de FCSB, FC Voluntari, Academica Clinceni si Concordia Chiajna. Eu insa imi doresc sa merg sa joc afara si o sa merg in Italia in probe. Nu am impresar, dar tatal meu se ocupa. El stie tot (n.r. Slavisa Mitrovic, fostul atacant al lui FC National). Iau in calcul toate echipele, nu e 100% ca voi merge in strainatate. O sa merg unde imi este mie cel mai bine", a spus Mitrovic pentru Fanatik.