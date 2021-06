Dinamo supravietuieste in continuare! Fanii au rezolvat cea mai urgenta problema a clubului

Echipa din Stefan cel Mare a primit o veste importanta.

Lotul condus de Dusan Uhrin a plecat in cantonament in Turcia, insa atmosfera nu este deloc una optimista in cadrul clubului. Liderii vestiarului anunta ca nu mai suporta situatia si daca pana la finalul lunii nu se rezolva nimic, isi vor depune memorii si vor sa cauta sa plece in alte parti.

Totusi, fanii au reusit sa rezolva una din problemele urgente si au platit taxa de 20.000 de franci elvetieni catre TAS, pentru a putea rezolva speta care le interzice sa faca transferuri. Dusan Uhrin are multi fotbalisti tineri care au facut deplasarea in Turcia, iar pentru a putea avea pretentii de a ramane in Liga 1, Dinamo trebuie sa aduca mai multi jucatori pentru a-si completa lotul.



Mai mult, dinamovistii spera sa primeasca o dispensa din partea TAS, din moment ce au platit taxa, si, pana la formarea completului de judecata si analizarea cazului, sa aiba instiintarea prin care sa se poata debloca transferurile. In afara mai multor jucatori din strainatate, "cainii" au demarat discutiile cu Andrei Peteleu, Nelut Rosu si Cristi Melinte, toti trei ex-UTA, Razvan Gradinaru si Jo Santos (ambii ex-Viitorul), Mihai Radut (Astra), dar si alti fotbalisti din primele doua divizii.