Jucătorul de la FCSB care l-a uimit pe Mihai Stoica: „N-am mai văzut așa ceva vreodată!“

Mihai Stoica e genul de om pe care cu greu îl mai poți impresiona. După o viață întreagă în fotbal, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului se entuziasmează greu.

În acest sezon, când campioana a avut multe rezultate sub așteptări, Meme a fost și mai „zgârcit“ decât de obicei cu laudele la adresa jucătorilor roș-albaștrilor. Și, totuși, acum, prezent în studioul Prima Sport, Stoica a ținut să evidențieze ce a reușit italianul Juri Cisotti (32 de ani), la FCSB.

„Cisotti este cea mai mare surprinză din istoria modernă a fotbalului românesc pentru mine. Poate că sunt tentat să fac niște comparații exagerate, este posibil și asta, dar un jucător ca Cisotti nu am întâlnit în carieră, un jucător care să ajungă la nivel de Divizia C și apoi să facă diferența în multe meciuri de Europa. Faza care îl definește perfect este ce a făcut la meciul cu Feyenoord. Este o fază «iconică». O fază pe care cred că am să o văd toată viața“, a spus oficialul bucureștenilor.