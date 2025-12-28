Jucătorul de la FCSB care l-a uimit pe Mihai Stoica: „N-am mai văzut așa ceva vreodată!“

Amir Kiarash
Oficialul roș-albaștrilor, în vârsta de 60 de ani, e un om care le-a cam văzut pe toate în lumea „sportului-rege“. Și, totuși, ce a reușit un fotbalist al FCSB-ului, transferat pentru doar 200,000 de euro, l-a dat pe spate.

Mihai Stoica Juri Cisotti FCSB
Mihai Stoica e genul de om pe care cu greu îl mai poți impresiona. După o viață întreagă în fotbal, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului se entuziasmează greu.

În acest sezon, când campioana a avut multe rezultate sub așteptări, Meme a fost și mai „zgârcit“ decât de obicei cu laudele la adresa jucătorilor roș-albaștrilor. Și, totuși, acum, prezent în studioul Prima Sport, Stoica a ținut să evidențieze ce a reușit italianul Juri Cisotti (32 de ani), la FCSB.

Cisotti este cea mai mare surprinză din istoria modernă a fotbalului românesc pentru mine. Poate că sunt tentat să fac niște comparații exagerate, este posibil și asta, dar un jucător ca Cisotti nu am întâlnit în carieră, un jucător care să ajungă la nivel de Divizia C și apoi să facă diferența în multe meciuri de Europa. Faza care îl definește perfect este ce a făcut la meciul cu Feyenoord. Este o fază «iconică». O fază pe care cred că am să o văd toată viața“, a spus oficialul bucureștenilor.

Cisotti, descoperit de Dorinel Munteanu, la Galați

Ce a spus Mihai Stoica e confirmat, într-adevăr, de CV-ul lui Cisotti. Până să ajungă la Oțelul Galați, în 2021, remarcat de Dorinel Munteanu, mijlocașul italian evoluase numai la formații „no-name“.

Sliema Wanderers (Malta), Mosta FC (Malta), Spezia Calcio (Italia), Casertana (Italia) sunt ultimele grupări la care Cisotti a jucat, înainte de a „ateriza“, la Galați. Chiar și transferul său, la FCSB, în ianuarie 2025, a fost realizat datorită conjuncturii. Pentru că Olaru s-a accidentat grav, în primul amical al anului, iar Cisotti a fost luat ca un înlocuitor pentru căpitanul roș-albaștrilor. Aducerea sa la București, pentru doar 200,000 de euro, a ajutat enorm FCSB, după cum a remarcat acum Mihai Stoica.

