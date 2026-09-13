Brighton s-a distrat cu nou-promovata Coventry în etapa a patra din Premier League. "Pescărușii" s-au impus cu 5-0 și s-au întrecut în goluri spectaculoase - de la controlul impecabil în careu al lui Kostoulas (36"), până la cursa splendidă al lui Yalcouye (51'). Totuși, cel mai frumos gol al meciului a fost cel al lui Lewis Dunk, din minutul 83, când scorul a ajuns la 4-0.



Lewis Dunk, candidat la golul sezonului după execuția fabuloasă din Coventry - Brighton 0-5



Profitând și de superioritate numerică după eliminarea lui Awoniyi, fundașul central Dunk a avansat până la 30 de metri de poarta adversă. Cu o lejeritate remarcabilă, căpitanul lui Brighton și-a așezat mingea și a catapultat-o în vinclu.