Brighton s-a distrat cu nou-promovata Coventry în etapa a patra din Premier League. "Pescărușii" s-au impus cu 5-0 și s-au întrecut în goluri spectaculoase - de la controlul impecabil în careu al lui Kostoulas (36"), până la cursa splendidă al lui Yalcouye (51'). Totuși, cel mai frumos gol al meciului a fost cel al lui Lewis Dunk, din minutul 83, când scorul a ajuns la 4-0.
Lewis Dunk, candidat la golul sezonului după execuția fabuloasă din Coventry - Brighton 0-5
Profitând și de superioritate numerică după eliminarea lui Awoniyi, fundașul central Dunk a avansat până la 30 de metri de poarta adversă. Cu o lejeritate remarcabilă, căpitanul lui Brighton și-a așezat mingea și a catapultat-o în vinclu.
"E golul sezonului!", s-au grăbit să susțină numeroși microbiști pe rețelele socialele după reușita lui Dunk.
"Nimeni nu l-a blocat pe Dunk când a șutat de la peste 30 de metri. A lovit mingea atât de curat încât întreaga bancă de rezerve s-a ridicat în picioare să-l aplaude", a scris și BBC.
"Ce gol fabulos! Știa exact ce face acolo. Uitați-vă la tehnica lui. E deja unul dintre candidații la golul sezonului. Are efect, are cădere, are de toate. E o execuție senzațională, un gol de generic, cum vreți să-i spuneți. Merită pus direct în album", a spus și fostul mijlocaș englez Lee Hendrie, la Sky Sports.
Lewis Dunk este o adevărată legendă a lui Brighton, cu 525 de meciuri strânse până în prezent - record all-time în istoria clubului.
VIDEO Rezumat Coventry - Brighton 0-5