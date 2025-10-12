Într-o atmosferă explozivă, "centralul" român a avut o prestație sigură, iar albanezii au produs surpriza și s-au impus cu 1-0.



Partida, considerată "de mare risc" din cauza tensiunilor politice istorice dintre cele două națiuni, a fost gestionată excelent de brigada din România, completată de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Kovacs a fost pus la încercare într-un singur moment-cheie, pe care l-a rezolvat fără ezitare.



Gestul care a încins și mai mult spiritele

În prelungirile primei reprize, Rey Manaj a marcat un gol spectaculos, o "torpilă" de la distanță, aducându-și echipa în avantaj. Imediat după reușită, atacantul albanez a provocat publicul sârb făcând semnul vulturului bicefal. Istvan Kovacs a intervenit prompt și i-a arătat cartonașul galben, conform regulamentului, fiind singura decizie majoră luată pe parcursul celor 90 de minute.



Tensiunea a plutit în aer pe tot parcursul meciului, spectatorii sârbi scandând "Kosovo - Serbia!". Pentru a evita repetarea incidentelor violente din 2014, organizatorii și UEFA au decis ca meciul să se joace fără un sector dedicat fanilor oaspeți.



Pe teren, sârbii, prin Vlahovic și Mitrovic, au ratat mai multe ocazii, în timp ce Albania s-a apărat organizat și a dat lovitura la primul șut pe poartă. Victoria consolidează poziția a doua a Albaniei în grupa K, cu 11 puncte, în spatele liderului Anglia (15 puncte). Serbia rămâne pe locul 3, cu doar 7 puncte, și are șanse tot mai mici la calificare.

