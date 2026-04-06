Fostul selecționer al României a suferit un infarct miocardic acut în cursul zilei de vineri, chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie externat.

Ionuț Lupescu: ”Duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar!”

În ultimele ore, situația medicală a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit, iar medicii l-au plasat în comă indusă. Duminică seară, în țară a ajuns și Răzvan Lucescu, fiul legendarului antrenor.

Ionuț Lupescu, fostul mare fotbalist român, a transmis un mesaj emoționat pe rețelele sociale adresat lui Mircea Lucescu.

”Nea Mircea, mă uit la clipul ăsta și mă gândesc la dumneata.

Învingeam Partizan la ei acasă și ne calificam în semifinalele Cupei Cupelor. Goluri marcate de Răducioiu și și de mine. Eu aveam 21 de ani, Radu avea 20, jucam în sferturile unei cupe europene și n-aveam nicio teamă.

N-aveam teamă pentru că dumneata ne-ai insuflat mentalitatea asta — că locul nostru e acolo, că putem juca și lupta cu fruntea sus și încredere în noi la orice nivel, împotriva oricui.

Ne-ai făcut luptători. Învingători. Și îți datorăm asta o întreagă generație de jucători. Acum dumneata duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar.

Și știu că o faci cu același curaj cu care ne-ai învățat pe noi. Nu se poate altfel — nu de la omul care ne-a format pe noi. Dumnezeu să-ți dea putere, Nea Mircea”, a spus Lupescu.