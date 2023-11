Ionuț Chirilă, primele declarații despre preluarea băncii tehnice a lui Dinamo după plecarea lui Ovidiu Burcă

Oficialii „roș-albilor” speră să-l convingă pe Liviu Ciobotariu să preia echipa în pauza de iarnă. Până atunci jucătorii vor fi pregătiți de secundul Sorin Colceag.

Dacă nu vor ajunge la un acord cu Ciobotariu, conducătorii din „Groapă” au oricând un as în mânecă. Ionuț Chirilă spune că știe de ce are nevoie Dinamo pentru a se salva de la retrogradare și e gata să preia clubul oricând.

„Nu mi s-a propus Dinamo. Dacă aş primi o propunere, normal că merg. Problema este că Dinamo are nevoie de un om care să construiască jucătorii, să-i transforme din perspective în certitudini. Dinamo nu-şi poate permite să cumpere jucători, nu are bani, trebuie să se descurce cu jucătorii pe care îi are şi să dezvolte acea forţă colectivă care echilibrează diferenţa de valori individuale dintre ei şi Rapid, FCSB, Farul.

Doar aşa se pot face puncte şi Dinamo se poate salva de la retrogradare. Nimeni nu-ţi garantează că dacă aduci şase-şapte jucători, fără să fi demonstrat că poţi ridica valoarea celor care au fost până acum aici, poţi face ceva. Este un risca major pentru acţionarii care nu stau strălucit financiar, să facă nişte investiţii care ar putea duce către faliment. Cred că jucătorii lui Dinamo pot mult mai mult până în momentul acesta”, a spus Ionuț Chirilă, potrivit as.ro.

Dinamo a anunțat marți despărțirea de Ovidiu Burcă

„Clubul Dinamo 1948 București anunță, în mod oficial, încetarea raporturilor contractuale, de comun acord, cu antrenorul Ovidiu Burcă.

Ovidiu a început cariera la Dinamo pe 21 iulie 2022, la începutul unui sezon în care nu mulți antrenori s-ar fi responsabilizat cu o asemenea misiune. Într-o situație în care mulți prognozau falimentul, Ovidiu și-a asumat o responsabilitate mai mare decât cea de simplu antrenor: de a se asigura că un simbol românesc nu moare, că va avea continuitate. Și ce poveste am avut împreună!

La finalul unui sezon în care toate resursele au fost limitate, strictul necesar la Dinamo lipsea în multe momente, ne-am întors în Superligă, acolo unde ne este locul, alături de Ovidiu Burcă, ''nebunul'' a cărui speranță nu s-a năruit nicicând, deși realitatea ne dădea multe semne că ar fi trebuit să se năruie.

Pentru că ne-a făcut să credem în Dinamo și pentru etica de muncă ireproșabilă, îi mulțumim lui Ovidiu Burcă. Drumurile noastre se despart, însă nimeni nu ne va putea lua vreodată momentele trăite la promovarea în primul eșalon. Ele își au locul de cinste în istoria clubului pe care dorim să îl reconstruim la nivelul zilelor de glorie apuse.

În cadrul zilei de mâine, o conferință de presă va fi organizată la Baza de Pregătire Săftica, prin care Ovidiu va aprofunda în fața publicului larg și a jurnaliștilor această decizie. Mult succes în carieră, Ovidiu Burcă!”, a fost comunicatul „câinilor”.