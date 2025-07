Ce a spus Bolojan despre stadioanele aflate în planul Guvernului



La scurt timp după ce și-a preluat mandatul, premierul Ilie Bolojan a spus că nu ar mai trebui construite stadioane fără justificare:



"Avem mai multe stadioane în România, pe care fiecare localitate, fiecare oraș mare, spune că este o prioritate pentru el. Perfect. Atunci cred că am putea introduce un program în care, să spunem, în funcție de capacitatea ta administrativă, deci de bugetul pe care îl ai - ai bugete mari, contribui mai mult, ai bugete mici, contribui mai puțin - aceste proiecte se fac după o cofinanțare și de către primăria respectivă.



Pentru că dacă e un proiect important pentru voi, înseamnă că nu vreți să vă vină totul gratuit de la guvern, ci sunteți și voi dispuși să puneți, nu știu, 15%, 20%, 25% din bani, da? Și asta mi se pare o chestiune de punctaj, dar atunci sunt convins că primăria, nu vă dau nume de oraș, se va gândi foarte bine dacă stadionul vrem să fie de 30.000 de locuri sau de 12.000 de locuri.

Avem stadioane în România, care nu s-au umplut niciodată de când sunt finalizate, în care primăriile s-au angajat că vor duce utilitățile, nu le-au dus, le-a dus tot statul", a declarat Bolojan.

Ce alte investiții din sport vor fi afectate



Un alt stadion pentru care Guvernul ar putea frâna de mână este noul Stadion „Nicolae Dobrin”, de la Pitești. Acolo s-a demolat arena veche, dar nu au început lucrările pentru arena modernă de 15.000 de locuri. Având în vedere că lucrările nu au început, Guvernul ia în calcul să amâne și această investiție.



O situație aproape identică avem și la Timișoara. Acolo a fost demolat vechiul Stadion "Dan Păltinișanu", din banii Consiliului Județean, dar Guvernul ar putea bloca finanțarea noii arene.



La Pitești, noul stadion ar putea costa aproape 100 de milioane de euro. La Timișoara, costurile pentru ridicarea un nou "Mare Oval" ar fi de peste 110 milioane de euro.



Și la Brașov scad șansele să vedem prea curând un nou stadion. Deși s-a dat anul trecut undă verde pentru începerea acestui proiect, foarte probabil și acest stadion va fi pus la coada investițiilor. Estimările CNI arată că noul stadion de sub Tâmpa ar costa în jur de 30 de milioane de euro.



Și alte sporturi vor fi afectate de problemele bugetare pe care le are statul român. Primăria Capitalei nu are în acest an bani pentru a termina patinoarul Mihai Flamaropol, iar rectificarea bugetară din această vară se anunță una negativă pe toate planurile. În galeria foto de mai jos poți vedea cum arată azi fostul șantier de la Flamaropol.



Sala Polivalentă din București ar fi trebuit să beneficieze și ea de 12 milioane de euro pentru un amplu proces de renovare. E greu de crezut că proiectul va mai fi demarat în viitorul apropiat. De asemenea, autoritățile promit de mai mulți ani ridicarea unei noi săli polivalente în București. Nu e clar dacă în anii următori se vor găsi fondurile necesare pentru acest proiect ambițios.