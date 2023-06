Dinamo, care revine în eşalonul de elită după un an, îşi datorează promovarea datorită victoriei din tur, cu 6-1, luni, pe Arena Naţională.

FC Argeş, care în sezonul precedent a evoluat în play-off, a retrogradat în anul în care va împlini 70 de ani de existenţă (6 august).

Primele reacții din partea investitorilor de la Dinamo, după promovare



Eugen Voicu și Andrei Nicolescu, investitorii de la Dinamo, alături de Vlad Iacob, administratorul special al clubului, au oferit primele reacții la cald, după ce formația din Ștefan cel Mare a obținut promovarea în Superliga României.

"S-a întâmplat cu multe emoții astăzi. Foarte greu, mult mai greu astăzi. Trebuie să învățăm foarte mult din acest meci. Dar mă bucur că am avut dreptate în momentul în care am intrat în play-off. Cum să nu avem energie după această promovare? Merită să se bucure, au avut un sezon atât de greu, cu atât de multe condiționări. Șansele au început să apară în februarie, am reușit să ne organizăm să facem minunea posibilă", a mărturisit Andrei Nicolescu.

"Vom merge pe un drum lung, în care vom avea multe victorii. Nu știu cât de repede vom câștiga campionatul, dar ne străduim. Și nu glumesc. Sigur nu ne vom lupta pentru evitarea retrogradării", a fost reacția lui Eugen Voicu.