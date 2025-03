Robert Ilyes (51 de ani), fostul fotbalist de la Foresta Fălticeni, Astra Ploiești, Rapid, FC Brașov, Tg. Mureș și Csikszereda, a preluat conducerea tehnică a clubului din Harghita, în 2023, după rezultate foarte bune ca antrenor secund la Sepsi OSK Sf. Gheorghe. În mandatul său, echipa a jucat barajul pentru promovare în Superligă cu Dinamo (0-2, 0-0) și a dominat această stagiune a eșalonului secund.



La finalul sezonului regulat, FK Csikszereda a acumulat 44 de puncte, fiind urmată de Steaua (41p), Metaloglobus (38p), CSM Reșița (34p), CFC Argeș (34p) și FC Voluntari (33p). Echipa militară, principala urmăritoare, nu are drept de promovare în prima divizie, așa că formația din Harghita are șanse foarte mari să obțină promovarea directă la finalul play-off-ului.



"Am mers pe continuitate și echipa deja știa ceea ce îmi doresc eu"

"Sunt mulțumit, pentru că suntem pe primul loc, conducem detașat campionatul. Din 19 meciuri avem 14 victorii. Nu am cum să nu fiu mulțumit. Ca să fie un sezon perfect trebuie să promovăm. Asta ne dorim, pentru că suntem și pe primul loc, chiar ne dorim să facem acest pas spre prima ligă. Nu pot să spun că suntem deja promovați, pentru că acest campionat este foarte echilibrat. În play-off o să întâlnim cele mai bune șase echipe. Meciurile vor fi echilibrate, nu contează că ești pe locul 1 sau pe locul 6. Se poate întâmpla orice.



Secretul sezonului bun a fost grupul. Eu cunosc echipa mea, știu ce am cerut de la ei, jucătorii s-au adaptat la cerințele mele, după filosofia mea de joc. Echipa joacă ceea ce vrem să jucăm. Cred că unitatea grupului a dus la aceste rezultate. E și o omogenizare a echipei, am doi ani de zile de când lucrez cu această echipă. Au fost jucători la care am renunțat, pentru că nu au făcut față cerințelor mele. Am adus doar trei-patru jucători, care s-au integrat foarte bine. Am mers pe continuitate și echipa deja știa ceea ce îmi doresc eu, ceea ce vrem să jucăm. Toată lumea s-a adaptat perfect și de aceea avem aceste realizări.



"Avem jucători promovați din academie, crescuți de clubul nostru"

Pentru noi nu este o problemă să folosim jucători tineri, avem o academie bună. Avem jucători promovați din academie, crescuți de clubul nostru. Avem mulți ani în spate de când creștem jucători. A fost mult mai ușor și pentru noi, pentru că nu a trebuit să batem drumurile în stânga și în dreapta ca să aducem jucători tineri. Am avut sub observația mea toți jucătorii tineri și a fost mult mai ușor să iau jucători de perspectivă.

Îmi place să lucrez cu jucători tineri, în lotul nostru sunt foarte mulți jucători tineri. În cantonamentele din Turcia și din Austria iau mereu jucători tineri, pentru că îmi place să lucrez cu ei. Le dau încredere, îmi place să vorbesc deschis cu ei, să dau din cunoștințele mele de fost fotbalist. Îi ajut să crească lângă jucători mai valoroși.



Spune că nu a fost o dezamăgire pierderea barajului cu Dinamo din sezonul trecut

Pierderea barajului din sezonul trecut nu a fost o dezamăgire, pentru că știam nivelul echipei. Știam valoarea lotului și nu ne-am făcut atâtea speranță să promovăm. Am jucat împotriva lui Dinamo București. Dacă ne gândim acum în ce poziție este și cum joacă, cu aproximativ 80% din jucătorii respectivi, chiar am întâlnit un adversar foarte puternic. Diferența s-a făcut la meciul de la București, cu publicul acela care i-a împins de la spate spre victorie.



Sincer, nu știu care e situația stadionului în situația promovării în Liga 1. Nu știu dacă e problemă cu numărul locurilor, dar infrastructura clubului - gazon, nocturnă, vestiare, parcări, știu că este în regulă. S-ar putea să fie nevoie să adaugăm un număr de locuri în tribune.



"Publicul din Miercurea Ciuc trăiește mai mult pentru hochei, nu pentru fotbal"

Asemănările și deosebirile între Sepsi și Csikszereda? Fiecare club are istoria lui, concepția lui. Eu primii pași la seniori i-am făcut la Sepsi, acolo m-am dezvoltat și ca antrenor, unde am lucrat cu oameni de la care am învățat foarte multe lucruri. La Csikszereda suntem ok din toate punctele de vedere, avem condiții, tot ce îmi doresc.



Potențial este să avem și la Miercurea Ciuc aceleași rezultate ca la Sepsi, dar să vedem și publicul dacă este de acord. Se știe că la Miercurea Ciuc hocheiul este baza, publicul trăiește mai mult pentru hochei, nu pentru fotbal. Ar fi o surpriză și pentru istoria clubului și a orașului să ajungem să jucăm în prima ligă, ar fi ceva de domeniul fantasticului. Așa considerăm noi. E emulație mult mai mare la hochei.



Eu nu mai joc hochei, am jucat în tinerețe. Cu hocheiul am început, dar nu mai joc. Acum merg la meciuri ca să susțin și eu echipa din Miercurea Ciuc. Pasiunea a rămas, iubesc hocheiul. Este normal. Așa am fost crescuți toți copiii din Miercurea Ciuc.



Am jucat prima dată la seniori la Rapid Miercurea Ciuc, condițiile sunt total diferite. Noi ne antrenam undeva la marginea orașului, în sate, ne antrenam numai pe zgură, nu am avut terenuri sintetice. Am început să ne plângem că trebuie să ne antrenăm pe terenuri sintetice, dar când eram mai tineri cred că ne doream să avem condițiile pe care le avem în momentul de față în Miercurea Ciuc. Ca baze sportive, ca tot ce înseamnă infrastructură.



"Orașul nostru este ca o stațiune pentru fotbaliști, este ideal ca să faci rezultate"

Orașul nostru este ca o stațiune pentru fotbaliști. Ca să faci rezultate și să fii fotbalist profesionist este orașul ideal. Este un oraș liniștit, este o civilizație foarte bună. Lumea este respectabilă. Chiar îmi place orașul, îmi oferă o liniște, iar peisajul este ceva de vis.



Sincer, nu cred că suntem primiți altfel pe stadioanele din Liga 2. Suntem ca orice echipă care joacă în deplasare, suntem fluierați, huiduiți, dar asta face parte din atitudinea publicului respectiv. Încearcă să ne descurajeze, nimic mai mult. Nu vedem o răutate suplimentară. În schimb, publicul din Miercurea Ciuc nu fluieră niciodată echipa adversă, când intră pe gazon sau chiar dacă câștigă. Pot să spun că noi avem unul dintre cele mai civilizate publicuri din România", a declarat Robert Ilyes pentru Sport.ro.



Foto - FK Csikszereda, Gabriel Chirea / Video - Gabriel Chirea