Întrebat despre "jucătorii dificili" de la Universitatea Craiova, Eugen Neagoe a replicat apăsat! 

Eugen Neagoe a acceptat provocarea de a lucra la Universitatea Craiova, cu un lot valoros, dar format și din jucători cu personalitate puternică, fotbaliști cu care fostul tehnician, Mirel Rădoi, a avut probleme.

Mihai Rotaru, patronul formației, a stins conflictul care a produs comentarii acide în lumea fotbalului, iar acum omul de afaceri speră ca echipa din Bănie să urce în clasament.

Prezentat ieri într-o conferință de presă, Eugen Neagoe, un tip mereu sincer, a vorbit fără perdea despre sistemele în care crede că va juca echipa sa, dar a fost întrebat și despre "jucătorii dificili" ai formației de pe "Ion Oblemenco".

"Universitatea Craiova are un lot valoros, cel puţin aşa văd eu din exterior. Am lucrat cu 6-7 dintre ei şi nu cred că sunt aşa dificili cum se spune.

Sunt un antrenor care îmi doresc o disciplină corectă, o disciplină normală, dar nu am fost niciodată un antrenor dur. Eu am avut întotdeauna o relaţie corectă cu jucătorii, bazată pe respect", a spus Neagoe, în cadrul conferinței de presă care a avut loc marți.

Neagoe a vorbit despre felul în care va arătat sistemul de joc pe care va miza.

"Îmi doresc să avem o organizare foarte bună, atât pe faza defensivă, cât şi pe cea ofensivă. Eu ţin să am o apărare solidă, pentru că atunci când nu primeşti gol ai şanse foarte mari să câştigi. Atunci când primeşti două-trei goluri, şansele să câştigi scad foarte mult.

Eu am jucat mereu cu patru jucători pe linia de fund, apoi de acolo am tot schimbat, fie am jucat 4-3-3, fie 4-2-3-1, fie 4-4-2, asta are mai puţină importanţă. Vom încerca toate aceste sisteme şi vom hotărî cum vom juca. Dar o echipă mare ca Universitatea trebuie să ştie să joace două-trei sisteme", a mai spus Neagoe.

Universitatea Craiova se află pe locul 5 în clasamentul Superligii României, la șapte puncte distanță de liderul Farul, având 38 de puncte, la egalitate cu FCSB și Rapid, însă cu un golaveraj inferior.

