Eugen Neagoe a răspuns direct când a fost întrebat despre reacția dură a lui Emil Boc

Eugen Neagoe a fost convins să preia Universitatea Craiova și de președintele Sorin Cârțu. Cei doi sunt legați de o veche prietenie de peste 30 de ani. În 1991, când Universitatea Craiova cucerea titlul în Liga 1, Cârțu era pe banca echipei, iar Neagoe, unul dintre cei mai valoroși atacanți din România la acea vreme, era considerat unul dintre liderii formației din Bănie.

Pe 3 ianuarie, Eugen Neagoe a fost prezentat la Universitatea Craiova și a vorbit alături de Sorin Cârțu despre mai multe subiecte, printre care și transferuri.

Cum a răspuns Neagoe când a fost întrebat dacă s-a împăcat cu Boc

Totodată, Neagoe a fost întrebat și de reacția lui Emil Boc, primarul Clujului. Edilul Clujului s-a arătat mâhnit de felul în care Neagoe a plecat de la "U".

"Am un respect deosebit pentru oamenii din Cluj, nu am decis să mă împac cu domnul Boc pentru că nu ne-am certat. Cu privire la acel contract, cred că s-a încheiat în momentul în care am depus acea hârtie, pe 24 decembrie.

Neluţu Sabău este un antrenor valoros şi îi doresc mult succes la 'U' Cluj. Eu înainte de a fi numit, când am fost întrebat, am spus că Sabău este cea mai bună variantă pentru Universitatea Cluj"", a spus Eugen Neagoe.

Universitatea Craiova se află pe locul 5 în clasamentul Superligii României, la șapte puncte distanță de liderul Farul, având 38 de puncte, la egalitate cu FCSB și Rapid, însă cu un golaveraj inferior.

La Universitatea Cluj a fost instalat ieri Ioan Ovidiu Sabău.

Emil Boc l-a făcut praf pe Eugen Neagoe: ”E inacceptabil!”

Primarul Clujului, Emil Boc, un mare iubitor de sport, și-a exprimat indignarea pe finalul anului după ce a aflat că Eugen Neagoe a plecat de la gruparea "Șepcilor Roșii" la Universitatea Craiova.

„Evident că s-a întâmplat și un eveniment neplăcut legat de fotbal, nu pot să nu comentez. Am primit vestea total neașteptată a antrenorului Universității Cluj de a-și încheia colaborarea cu clubul nostru și de a pleca la un alt club din România.

Cu tot respectul pe care i-l port domnului Neagoe, cu care am avut o discuție fair-play, l-am asigurat de susținerea orașului, independența managerială, de decizie, nimeni nu s-a amestecat. Avea un contract fără clauză de reziliere, iar gestul pe care l-a făcut eu îl consider inacceptabil. În termeni politicoși, i-am spus același lucru și domniei sale, din această perspectivă, a relațiilor instituționale, este într-o stare de război cu Clujul, cu tot ce înseamnă starea de război a prevederilor legale. Am considerat și consider inacceptabil un asemenea gest.

Toată lumea ți-a dat creditul total, să faci transferuri, într-un moment greu al Clujului, că nu suntem într-o etapă foarte ușoară, pur și simplu să fim anunțați că ai luat o altă decizie. Este o atitudine de netolerat în raport cu Clujul.

Dacă ar fi fost o clauză în contract, dacă s-ar fi solicitat altceva înainte, puteam să discutăm, dar nu de pe o zi pe alta. Acest gest este inacceptabil și recomandarea mea este aceea de a avea o atitudine legală, termenul de stare de război este în termeni fotbalistici, de răscumpărare a banilor primiți și utilizarea instrumentelor prevăzute de lege. La Cluj nu este permis ca cineva să-și bată joc de pe o oră pe alta de un oraș, de o echipă de suflet a acestei țări”, a spus primarul Emil Boc.