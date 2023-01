"E adevărat că îl împrumutați pe Ronaldo dacă vă calificați în Champions League?". Newcastle a dat răspunsul

Spaniolii de la Marca au anunțat că în contractul lui Ronaldo cu Al Nassr există o clauză care îi permite să fie împrumutat la Newcastle, în vară, dacă formația din Premier League se va califica în grupele UEFA Champions League. Principalul argument ar fi fost acela că ambele cluburi sunt deținute de același fond de investiții.

Antrenorul lui Newcastle neagă că Ronaldo ar putea fi împrumutat

Totuși, Eddie Howe, antrenorul lui Newcastle, spune că nu se pune problema unei astfel de mutări, astfel că este de așteptat ca Ronaldo să rămână la Al Nassr până în 2025, când îi expiră înțelegerea cu saudiții.

"Îi urăm toate cele bune lui Cristiano în noua sa aventură, dar nu există niciun adevăr în ceea ce privește acest lucru, din punctul nostru de vedere", a spus antrenorul lui Newcastle, citat de Mirror.

Newcastle traversează un start grozav de sezon, ocupând locul 3 în Premier League după 18 etape, cu 35 de puncte, la nouă lungimi în spatele liderului Arsenal, care are un meci mai puțin.

De asemenea, Cristiano Ronaldo a lăsat de înțeles că Europa este un capitol încheiat pentru el: "Treaba mea în Europa s-a încheiat. Am câștigat tot, am jucat la cele mai importante cluburi, iar acum am parte de o nouă provocare în Asia", a spus portughezul, la conferința de presă în care a fost prezentat la Al Nassr.

Ce a spus Cristiano Ronaldo despre criticile primite

Atacantul a fost întrebat despre contractul său, care este cel mai mare din istoria fotbalului, dar și despre criticile primite pentru alegerea făcută. Cristiano Ronaldo a răspuns în stilul caracteristic.

„Contractul meu e unic pentru că sunt un jucător unic, e bine să mă aflu aici, am doborât toate recordurile acolo. Nu îmi pasă de ce spune lumea, în ziua de astăzi fotbalul a evoluat și e foarte competitiv. Nu este finalul carierei mele”, a declarat Cristiano Ronaldo.