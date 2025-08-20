FCSB a evitat procedura de insolvență după ce judecătorii au respins cererea agenției de impresariat BestWay Soccer, care reclama o datorie de 40.000 de euro.



Motivarea instanței scoate la iveală nereguli în actele prezentate de firma londoneză, confirmând practic poziția pe care Gigi Becali o susținea încă din primăvară.



Litigiul a pornit de la un comision neachitat pentru transferul fotbalistului David Kiki, în valoare de 40.000 de euro. Reprezentanții jucătorului au mers direct în instanță și au cerut insolvența campioanei României, însă s-au lovit de o decizie fermă a Tribunalului București.



Judecătorul sindic a stabilit că datoria nu este una certă, deoarece documentul care ar fi trebuit să o dovedească era plin de vicii.



Un contract „nedatat și nenumerotat”



Conform motivării instanței, contractul de comision încheiat între BestWay Soccer și FCSB a fost considerat insuficient pentru a dovedi existența unei creanțe clare. Documentul era „nedatat, nenumerotat sau individualizat de altă manieră”, ceea ce l-a făcut nevalid în ochii magistraților pentru a justifica o măsură atât de drastică precum deschiderea procedurii de insolvență.



Practic, fără un contract clar, care să stabilească fără dubiu obligațiile clubului, cererea firmei de impresariat a fost respinsă din start.



Becali anticipase decizia



Încă din luna martie, când a apărut informația despre proces, Gigi Becali a avut o reacție vehementă și a explicat de ce refuză plata. Finanțatorul FCSB susținea că agentul jucătorului a solicitat virarea banilor către o altă companie decât cea cu care se negociase inițial.



"El vrea banii, dar vrea să-i dăm pe altă firmă, iar noi nu avem contract cu firma asta. Noi am negociat cu el, nu putem să dăm banii pe o firmă cu care nu am avut relații", spunea Becali la acel moment.

