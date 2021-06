"E nevoie de un tip nebun, care sa inscrie!" Primele declaratii ale lui Ondrasek dupa ce a semnat cu FCSB! Ce a spus atacantul

FCSB a anuntat oficial transferul lui Zdenek Ondrasek!

Atacantul a fost prezentat oficial si a sustinut si prima conferinta de presa in calitate de jucator al FCSB-ului. Ondrasek s-a aratat mandru sa semneze cu ros-albastrii si a spus care sunt obiectivele sale de viitor.

"Multumesc, este minunat sa fiu aici, Steaua este cel mai mare club din Romania, toata lumea din Cehia stie asta. Este o onoare sa fiu aici, sunt fericit ca am ajuns in sfarsit aici. Sunt nerbdator sa incep antrenamentele cu echipa, noul sezon este aproape, abia astept.

Nu mi-a luat mult sa ma decid, dar celor care au perfectat transferul le-a luat o saptamana, dar mie nu mi-a luat mult, asa cum am spus, este cel mai mare club din Romania, nu refuzi asa ceva.

Cand faci parte din lumea fotbalului stii ca acest club are o istorie imensa. Anul trecut nu a castigat titlul, stiu ca sunt fotbalisti talentati si buni aici, e o echipa puternica. Are nevoie de un tip nebun care sa inscrie si sa ajute echipa, asta voi incerca sa fac, sper ca va merge.

Nu am vorbit cu nimeni, nu a stiut multa lume cu cine voi semna, am tinut secret. Voiam sa fiu sigur ca totul va iesi bine, am asteptat momentul potrivit, acum le voi spune tuturor si cu siguranta se vor bucura pentru mine. Ii voi intreba pe jucatorii de la Plzen despre Steaua.

M-as descrie drept un fotbalist muncitor, un om de echipa, fotbalul este un sport de echipa, ai nevoie de coechipierii tai, asa cum si ei au nevoie de mine. Voi da ce am mai bun pentru a inscrie, la sfarsit, nu conteaza cine marcheaza, conteaza rezultatul final. Voi da ce am mai bun si sper sa lucram impreuna foarte bine", a spus Ondrasek la conferinta de presa.

Intrebat despre porecla primita, atacantul a dezvaluit cum a ajuns sa fie numit 'Cobra' si de ce ii place sa fie strigat astfel: "A inceput ca o gluma, in urma cu 15 ani, antrenorul a spus ca sunt cam lenes, dar ca atac precum o cobra. A inceput ca o gluma, care a tot continuat, dar acum sunt fericit, oriunde eram tuturor le era mai usor sa ma strige 'Cobra' decat pe nume, deoarece am un nume destul de greu de pronuntat".

Totodata, Ondrasek a vorbit si despre nationala Cehiei, dupa ce selectionerul nu l-a convocat in lotul pentru Campionatul European. Atacantul a spus ca spera sa se intoarca in curand la selectionata tarii sale, in special dupa prestatiile pe care le va avea in tricoul ros-albastrilor.

"Am asteptari mari de la urmatorul sezon, desigur. Va fi multa munca, presiune mare, asteptarile sunt cele mai mari, sa incheiem campionatul pe primul loc. Daca vrei sa castigi titlul, trebuie sa joci fiecare meci ca pe o finala.

Am gasit totul, ma simt incredibil, am intalnit si cativa jucatori, toti sunt de treaba, l-am intalnit si pe antrenor, dar si pe cei din club. Nu am dubiu ca totul va fi bine.

Intotdeauna am spus ca nu conteaza unde joci, cifrele si munca grea din teren te duc la nationala, cred ca pot sa ma intorc la nationala, desigur ca a fost dezamagitor pentru mine sa nu merg la Euro, dar ultima jumatate de an nu a fost buna pentru mine si clubul meu, asa ca selectionerul a decis sa nu ma ia, dar sunt gata sa muncesc si sa ma intorc in viitor", a adaugat fotbalistul.