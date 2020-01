Stadionul pe care va juca CSA Steaua a fost renovat complet si e gata pentru promovarea echipei in Liga 3

Arena a suferit modificari majore, iar pe 6 martie se va juca aici primul meci oficial.

Din septembrie 2019, in cadrul Complexului Sportiv „Ghencea” a fost demarat un amplu proces de renovare, iar echipa de fotbal a jucat meciurile de pe teren propriu la Berceni. In urma lucrarilor, la Terenul nr. 5 s-a achizitionat tunelul de acces, s-au modernizat vestiarele, s-au executat lucrari de reparatii curente la imprejmuirea metalica, s-a schimbat gazonul (inlocuirea suprafatei de joc ce contine 15 drenuri plus o centura perimetrala, de colectare si deversare a apei; suprafata de joc este pe nisip hidrociclonat cu sistem automat de irigare) si s-au reabilitat tribunele modulare metalice pe care au fost montate 1.084 de scaune si 37 fotolii. Astfel, Tribuna I (localizata spre terenul de rugby) are 446 locuri dispuse in doua sectoare, iar Tribuna II (localizata spre bazinul de inot) are tot 446 locuri, fiind impartita tot in doua sectoare. Au fost marite si reamenajate si Tribuna VIP (192 locuri și 37 fotolii, in 3 sectoare). Cocheta arena indeplineste acum cerintele ca sa poata fi acum omologata de FRF pentru meciurile de Liga 3, daca stadionul central de 31.500 de locuri si aproape 100 de milioane de euro nu va fi gata pana in vara acestui an, inaintea inceperii Euro 2020 si a noului sezon.

La Terenul nr. 4, care are gazon artifical si este folosit pentru antrenament, s-a schimbat suprafata de joc cu refacerea drenurilor verticale si a pantelor de scurgere a apelor meteorice, s-a montat instalatia de nocturna si s-a refacut imprejmuirea metalica. In aceeasi perioada, s-a refacut partial sistemul de iluminat de incintă al aleilor bazei sportive, s-au achizitionat, montat si pus in functiune grupurile sanitare pentru suporteri (barbati, femei si persoane cu disabilitati) si un punct de desfacere produse alimentare.

Echipa de fotbal Steaua Bucuresti se va reuni pe 14 ianuarie 2020, urmand sa efectueze vizita medicala miercuri, 15 ianuarie, la Institutul National de Medicina Sportiva din Bucuresti. Campionatul se va relua la sfarsitul lunii februarie, iar echipa militara va juca primul meci pe Terenul nr. 5 din Complexul Sportiv „Ghencea”, in etapa a 18-a, cu ACS Electrica, pe 6 martie. Dupa 16 etape disputate, „ros-albastrii” se afla pe primul loc al clasamentului Ligii 4 Bucuresti, cu maximum de puncte, 48, si un golaveraj 129-4.