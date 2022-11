FCSB a aliniat o echipă formată din jucători care au fost rezerve sau au evoluat mai puțin în ultimele meciuri de campionat, însă printre titulari s-au numărat nume precum Florinel Coman, David Miculescu sau Eduard Radaslavescu, transferați în schimbul unor sume foarte mari la vicecampioană.

Fiul lui Alexandru Tudor a debutat pentru prima echipă a celor de la FCSB în meciul din Cupa României cu Oțelul Galați. Atacantul care va împlini 19 ani pe 14 noiembrie a fost introdus în teren înainte de startul reprizei secunde, în locul lui Bogdan Rusu.

"Nu discut despre transferuri decât când avem ceva oficial. Istoria a dovedit că au existat transferuri ratate și din cauza mediatizării.

Am simțit un sentiment de bucurie, chiar am vrut să îi trimit un mesaj, pe această cale vreau să îi transmit felicitări lui Alexandru Tudor pentru debutul lui Vlad. Îl știu de când era mic, efectiv am avut un sentiment intern de bucurie, că un coleg de-al meu a ajuns să-și vadă copilul la un club important. Mi-a plăcut cum a intrat în joc, e de o seriozitate maximă, pregătit la un anumit nivel", a declarat Cristi Balaj la PRO ARENA.

