Il Luce 80 | Cea mai emoționantă seară din cariera lui Mircea Lucescu: "E mai bine să pierd". Gestul intrat în istoria fotbalului românesc

Dacă Răzvan era un tânăr tehnician la început de drum și trăia zorii primei sale mari performanțe, Mircea Lucescu (60 de ani la acea vreme) se afla la al doilea din cele 12 sezoane glorioase petrecute la Donețk. Îi avea în lot pe Raț și Stoican, dar și nume mari precum Tymoschuk, Srna, Elano, Matuzalem, Jadson sau Fernandinho. Și se afla sub o presiune imensă din partea miliardarului Rinat Ahmetov, dezamăgit de ratarea grupelor Ligii Campionilor și proaspăt învins pe teren propriu de marea rivală Dinamo Kiev.

"Am luat masa cu Rinat Ahmetov şi chiar i-am spus: <<Eu nu pot să pregătesc acest meci>>. Am fost sincer cu el, el a zis că nu e problemă, câştigăm, dar i-am spus că nu am cum să pregătesc acest meci.

Ca să obţii victoria, în primul rând, tu trebuie să te încarci şi să le transmiţi şi jucătorilor această încărcătură emoţională. Dacă nu poţi să faci asta, nu poţi să câştigi meciul. Jucătorii te simt imediat, te miros...", avea să recunoască, peste ani, cel mai titrat antrenor român din istorie, pentru Orange Sport.

Un moment pentru istorie

Și așa neobișnuită, situația a fost complicată și mai mult de un eveniment petrecut înainte de startul meciului, când arbitrul și observatorul de joc i-au chemat pe cei doi Lucești pentru a le atrage atenția asupra corectitudinii meciului. Un detaliu care l-a enervat pe actualul selecționer: "Ne-au strâns arbitrii pe mine şi pe Răzvan, să ne sperie, pentru că erau italieni, iar noi eram în grupă cu Giovanni Trapattoni, un italian (n. red - antrenorul lui Stuttgart la acea vreme). Observatorul era şi el italian, a venit şi ne-a spus că ştie deja că noi vom face meci egal, ne-a zis chiar şi scorul, că vom face 3-3, că s-a pus deja pariu pe nu ştiu ce...", își amintește Mircea Lucescu.

Pe teren, scenariul imaginat de critici a părut că se respectă. Daniel Niculae și Ionuț Rada au ratat ocazii mari pentru Rapid, Șahtior a fost rar periculoasă la poarta lui Dani Coman, iar duelul în familie se îndrepta spre egalul scontat. Un 0-0 care nu a mai venit și care s-a transformat într-o victorie a fiului în minutul 87, cu un șut al lui Măldărășanu, deviat, care aducea trei puncte esențiale pentru viitorul parcurs European al giuleștenilor.

Imediat după fluierul de final, camerele au surprins o imagine contrastantă: un fiu jovial, care se bucura alături de jucători și staff în timp ce părintele său, dezamăgit, mergea agale cu mâinile în buzunar spre zona vestiarelor.

La câteva minute distanță, aceleași camere imortalizau un moment rămas în cărțile de istorie al fotbalului românesc. Cu alura unui părinte mândru, Mircea Lucescu a mers la conferința de presă a lui Răzvan și l-a sărutat părintește pe creștet. Provocând un val de emoție pe chipul proaspătului învingător: "La conferința de după meci, a venit el, era antrenor în deplasare, venea primul, l-am sărutat pe cap, m-am așezat lângă el și l-am felicitat. După care mi-am dat seama că începe o carieră extraordinară pentru el. Și așa s-a dovedit".