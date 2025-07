La finalul meciului, Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, a "explodat" la adresa arbitrajului, s-a plâns de ghinionul accidentărilor și i-a propus un jucător selecționerului Mircea Lucescu.



În ciuda scorului de pe tabelă, Petrescu a ținut să sublinieze că realitatea din teren a fost diferită și a acuzat în termeni duri arbitrajul brigăzii din Cipru.



"Cred că scorul nu arată ce a fost în teren, a fost mult mai strâns. Dar ce ni s-a întâmplat azi nu am mai văzut niciodată în fotbal! Să pierzi doi jucători buni în primele 10-15 minute... Kamara cred că a pierdut tot sezonul. Mi-au zis că s-ar putea să aibă fractură", a răbufnit Petrescu.



Furia antrenorului s-a îndreptat apoi spre "centralul" Kyriakos Athanasiou. "Am avut noroc cu penalty-ul, dar a fost și arbitrul azi... A făcut praf meciul, l-a stricat pe tot. Nu a dat roșu acolo, nici măcar galben. Per total, ieșim învingători, dar cu doi jucători accidentați care sunt greu de înlocuit", a adăugat tehnicianul.



Petrescu, recomandare pentru Lucescu



"Bursucul" a dezvăluit că a purtat deja o discuție cu Mircea Lucescu, căruia i-a recomandat un nume surpriză de la CFR Cluj: Alin Fică, marcatorul primului gol al serii, intrat pe teren chiar în locul ghinionistului Kamara.



"Am vorbit cu selecționerul naționalei, i-am zis mereu de Fică. Înainte ziceam de Păun, când era Edi (n.r. - Iordănescu). Nu am înțeles de ce nu a fost convocat, sper să fie chemat. Lucescu sigur dacă vede un jucător bun, îl cheamă. Are două goluri, a început să dea, aia era problema lui", a spus Petrescu.



Calificare cu emoții și un penalty ratat de două ori



Pe teren, calificarea clujenilor a fost dramatică. După 0-0 în tur, Fică a deschis scorul în minutul 35 cu o execuție superbă. Maghiarii au avut șansa egalării în repriza secundă, când au beneficiat de un penalty acordat după consultarea VAR. Vecsei a tras, Hindrich a apărat, dar lovitura s-a repetat deoarece Bolgado intrase prea devreme în careu. La a doua încercare, același Vecsei a trimis mult pe lângă poartă.



Pe final, Louis Munteanu (minutul 85), aflat la primul meci în actualul sezon, și Muhar (minutul 90) au securizat victoria și calificarea. În turul doi preliminar, CFR Cluj va înfrunta echipa elvețiană Lugano.