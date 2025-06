După preluarea mandatului de selecționer, Lucescu a vorbit constant despre dorința sa de a crește nivelul naționalei și de a nu se mulțumi cu realizările din trecut - calificarea la EURO 2024 și câștigarea grupei la turneul final. "Belgia și Olanda puteau să ne bată cu 6-0", spunea "Il Luce", în luna mai, pentru Golazo.

Edi Iordănescu: "Nu m-au bucurat declarațiile lui Mircea Lucescu. Nu puteam să mă mint și să spun că domin Belgia"



Lucescu a criticat și stilul foarte defensiv al României sub comanda lui Edi Iordănescu, iar actualul antrenor de la Legia Varșovia vine acum cu o replică.



"Nu pot să spun că m-au bucurat (n.r - declarațiile lui Mircea Lucescu), dar nici nu m-au scos prea mult din fire. Ați văzut că n-am luat nicio poziție. Îl respect prea mult și nu aș fi dorit o polemică sau să dau un răspuns prin care să demonstrez că lucrurile nu stau așa cum au fost prezentate. Aș fi putut crea probleme în privința stării de spirit de la echipa națională, așa că am preferat să tac pentru a fi bine naționalei.



Dar să nu uităm că noi am reconstruit, am reclădit o echipă, o stare de spirit, o mentalitate, o atitudine, o organizare de joc. Nu putem să vorbim că am jucat numai pragmatic sau că ne-am calificat cu șansa când noi am fost cea mai sigură echipă din grupă și am câștigat grupa neînvinși, cu 5 puncte în fața Elveției. Am avut a treia cea mai bună apărare din toate calificările, iar la EURO am câștigat grupa. Astea nu pot fi întâmplări!



Echipa a performat, a jucat, a pus suflet. N-am excelat la jocul ofensiv. Mi-aș fi dorit și eu mai mult, dar am prioritizat organizarea defensivă, pragmatismul, tranziția pozitivă. Nu puteam să mă mint singur și să spun că voi domina Elveția, Belgia sau chiar Ucraina.



S-a spus că ne-a dominat Ucraina, dar n-a avut nicio ocazie clară. Asta înseamnă organizare de joc, muncă. Când cineva contestă lucrurile astea, nu mă contestă pe mine neapărat, dar contestă jucătorii și munca făcută de noi. Nu e confortabil, dar a trecut și eu respect orice opinie", a spus Edi Iordănescu, pentru PRO TV.

Edi Iordănescu: "Nu știu dacă puteam avea o grupă mai abordabilă în preliminariile pentru Mondial"



Pe lângă turneul final, Edi Iordănescu ține să evidențieze calificarea României la EURO 2024 de pe locul 1 în grupa din preliminarii. Apoi face o comparație cu grupa tricolorilor din preliminariile pentru Mondial și rezultatele slabe în mandatul lui Lucescu: 0-1 cu Bosnia și 1-2 cu Austria.



Totuși, Iordănescu este convins că România poate câștiga atât cu Bosnia, în deplasare, cât și cu Austria, acasă.



"A fost calificarea noastră la EURO cu două jocuri înainte, ceea ce nu se mai întâmplase de multă vreme. Am jucat cu Elveția acasă, cu 55.000 de oameni, deja calificați. Au fost momente unice și spre asta trebuie să tindem.



Nu vreau să fac paralele între grupe, dar la tragere ne-am bucurat toți. Nu știu dacă noi puteam să ne organizăm o grupă mai abordabilă în care să avem șanse chiar la locul 1. Dacă aveam Spania, Anglia sau Germania în grupă, era clar că plecăm cu șansa a doua, așa cum am plecat și cu Elveția.



Începutul nu a fost cel pe care ni-l doream, din păcate. Suntem într-o situație în care trebuie să ne trebuie să dăm în continuare totul pentru locul 1, atât timp cât mai există șanse matematice. În același timp, trebuie să fim foarte conștienți de diferența dintre locul 2 și locul 3 în perspectiva barajului.



Eu am convingere mare că echipa noastră poate învinge Austria, la București, cu publicul în spate. La fel, am convingerea că echipa națională poate învinge în Bosnia, iar locul 2 ar fi cel care, în momentul ăsta, sună mai realist. Am încredere mare în tot ce se întâmplă la națională, în jucători, în grup și, bineînțeles, în capacitatea mare a domnului Lucescu și în experiența dânsului", a mai spus Edi Iordănescu.