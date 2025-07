Născut în București, în 1945, Mircea Lucescu a avut o copilărie foarte grea. S-a născut după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, iar calitatea vieții era foarte precară la acel moment. El a crescut alături de alți patru frați în cartierul Apărătorii Patriei, pe Şoseaua Berceni.



În ce condiții a crescut Mircea Lucescu: "Nu aveam ce mânca, ne-am mutat la spital"



Mircea Lucescu a povestit, în 2013, cum a arătat copilăria sa. La acel moment, "Il Luce" era antrenorul echipei Șahtior Donețk. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat pentru revista clubului.



"M-am născut după război, erau nişte vremuri foarte grele. Nu aveam ce mânca şi părinţii se chinuiau cu noi. Eram cinci fraţi şi nu aveam unde să stăm.



Am locuit mult timp într-o baracă, apoi ne-am mutat la un spital, unde părinţii mei munceau. Tata era brancardier şi mama făcea curat acolo. Eram foarte, foarte săraci. Atunci am învăţat o lecţie preţioasă de viaţă! Am învăţat ce înseamnă să împarţi. Împărţeam un colţ de pâine la cinci...



În copilărie citeam cărţi pentru copii, apoi când am mai crescut, cărţi de aventuri. Sincer, limba francează am învăţat-o lecturând poveşti poliţiste. La 15 ani, m-am îndrăgostit de poezie şi am căutat în poeme tot felul de trăiri, idealuri... Literatura rusă m-a acaparat imediat", a povestit Mircea Lucescu.



Cifrele unei cariere impresionante



La Șahtior Donețk a strâns cele mai multe meciuri oficiale: 573. Mircea Lucescu a înregistrat la echipa din primul eșalon al Ucrainei 397 de victorii, 85 de rezultate de egalitate și 91 de înfrângeri, obținând 2.23 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.