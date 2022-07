Vlad Rusu era considerat, la finalul anilor 2000, unul dintre cei mai talentați tineri atacanti din România și viitorul vârf al naționalei, dar el a primit puține șanse de a juca la clubului lui Gigi Becali, pentru care a bifat doar două prezențe în prima ligă. Despre fotbalistul născut la Constanța, Gigi Becali spunea, în 2009, că "e peste Kapetanos, pe el pot lua și 30 de milioane. E un atacant complet, are tehnică, forță, e înalt, are viteză, e și elastic... are multe calități de vârf de clasă".

Becali îl lăuda, dar a jucat doar două meciuri la FCSB

"Domnul Becali spunea de mine că valorez 30 de milioane de euro, dar, pe de altă parte, am jucat doar două meciuri în campionat pentru club. Nu știu cât de bine mi-au făcut declarațiile acelea. Erau și așteptări mai mari, după acele declarații. Era o utopie că putea să ia 30 de milioane pe un jucător care nici nu era titular. Cum total nerealiste sunt și sumele cerute astăzi pe jucători. În condițiile de acum, un jucător român nu are cum să ajungă la aceste sume. Cine dă 20-30-50 de milioane de euro pe un jucător dintr-un campionat dezastruos?

Pe mine nu m-au afectat prea mult declarațiile patronului, mai rău a fost că s-au schimbat foarte des antrenorii. Nu am avut parte de continuitate și era greu să convingi un nou antrenor că ești destul de bun ca să joci, la fiecare câteva luni. În plus, stăteam două săptămâni la prima echipă, o săptămână la echipa a doua, alte trei săptămâni la prima echipă, eventual eram luat într-un cantonament, venea un alt antrenor și eram trimiși la echipa a doua. În situația asta, e foarte greu să te impui.

A avut ofertă de la Hearts, dar nu a fost lăsat să se transfere în Scoția

Am prins doar două meciuri în campionat la Steaua, care nu își schimbase încă numele în FCSB. Debutul la Timișoara, direct titular, apoi următorul meci cu Craiova, în Ghencea. A mai fost o etapă și s-a încheiat campionatul. Am mai avut apariții prin Cupă, dar în campionat am rămas cu două meciuri. Am avut ghinion, pentru că a fost o perioadă cu multe schimbări de antrenori, nu a existat continuitate.

Fiind un copil de 16-18 ani, a fost greu să mă impun. Lotul era foarte bun, iar fiecare antrenor venea cu alte idei. Dacă nu ți se dă o minimă încredere dinspre banca tehnică, e foarte greu să te impui. Am avut ofertă din Scoția, de la Hearts of Midlothian, care s-a interesat de mine și de Dumitru Copil. Eram la lotul național și am fost urmăriți la mai multe turnee, am avut ofertă clară de transfer. Tocmai ce semnasem cu Steaua și n-am fost lăsat de conducere să plec", a declarat acesta.

A fost concurent pe post cu Kapetanos, Stancu sau Dică

Vlad Rusu (32 ani / 192cm) a evoluat ca atacant la FCSB și FCSB II (2008-2011), FC Viitorul Constanța (2011-2014, 2016), FC Clinceni (2014), Academica Argeș (2014-2015), Petrolul Ploiești (2015), Beerschot Wilrijk (2016-2017), Luceafărul Oradea (2017-2018), Energeticianul Petroșani / Viitorul Pandurii Tg. Jiu (2018-2020, 2021-2022), Turris Turnu Măgurele (2020) și SSC Farul Constanța (2021). Are selecții la naționalele U17, U19 și U21 are României și a fost golgheterul Ligii 2, în sezonul 2017-2018.

Rusu a prins o perioadă de profundă instabilitate la FCSB, la nivel de lot și bancă tehnică. În cele trei sezoane petrecute în lotul echipei de seniori, el a fost concurent pe post cu Pantelis Kapetanos, Bogdan Stancu, Nicolae Dică, Dayro Moreno, Ricardo Pedriel, Arthuro, Adrian Neaga, Romeo Surdu, Krum Bibishkov, Marius Bilașco, Lucian Burdujan, Maicon, Valentin Simion și Alin Lițu, iar echipa a schimbat foarte mulți antrenori (Mihai Stoichiță, Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș - trei mandate, Dorinel Munteanu, Sorin Cârțu, Ilie Dumitrescu, Gabriel Caramarin, Edi Iordănescu).

Text și foto - Gabriel Chirea