Interviu cu Vlad Rusu, fostul atacant de la Steaua si Viitorul, golgheterul Ligii 2: "M-am maturizat, ma pot impune in Liga 1"

Vlad Rusu (27 ani), fostul atacant al FCSB-ului si al Viitorului, a cucerit in acest sezon titlul de golgheter al Ligii a 2-a.

Rusu a reusit sa inscrie 26 de goluri in 28 de meciuri jucate pentru Luceafarul Oradea si i-a devansat pe Valentin Alexandru (Dunarea Calarasi / 24g) si Mediop Ndiaye (Ripensia / 19g).

Cum ai reusit sa iesi golgheterul campionatului de la echipa care nu s-a batut la promovare?

A fost un sezon bun pentru mine, in ciuda situatiei care a fost la echipa (n.r. - Luceafarul Oradea a terminat pe locul 8). In septembrie 2017, cand am venit eu, trecusera 5 etape, echipa avea deja o neprogramare in campionat si era pe locul 18 sau 19. Era o situatie grea, dar nu au fost probleme cu banii la echipa noastra. Neprogramarea era pentru ca patronul vechi a renuntat la echipa si pana a venit patronul nou, domnul Nicolae Sarcina, a fost o situatie mai grea. Cu banii chiar nu au fost probleme de-a lungul acestui sezon.

Cum ai reusit sa iti regasesti forma sportiva buna?

Nu exista un secret, pot sa spun doar ca m-am pregatit foarte bine, zi de zi, si mi-am vazut de treaba. Am fost linistit la Oradea, nu au existat probleme in afara terenului si tentatii, am putut sa ma pregatesc foarte bine si s-au asezat lucrurile in acest sezon. Cred ca sunt multi jucatori si multi atacanti care au nevoie de liniste la echipele lor pentru a da cel mai bun randament. Cred ca toata lumea are nevoie de liniste. Eu am beneficiat de acest lucru si de accea a si fost un sezon bun pentru mine.

Ai jucat destul de mult in Liga 1. Cum ti s-a parut nivelul Ligii a 2-a?

S-au mai retras echipe, au mai fost probleme cu banii in alte parti, dar nu pot sa spun, asa cum au spus altii, ca este un nivel slab sau foarte slab. Am jucat 28 de meciuri in acest sezon si am putut sa imi fac o parere despre nivelul campionatului. Cred ca a fost un nivel bun, in concordanta cu nivelul de investitii. Una dintre probleme mi s-a parut calitatea unor gazoane si a unor stadioane. Au fost cateva cluburi care nu au oferit niste conditii foarte bune de joc. Gen ce am intalnit pe la Snagov sau Miroslava, sunt niste terenuri unde cred ca nu se poate juca nici la Liga a 5-a sau a 6-a. In general, chiar nu cred ca nivelul a fost unul scazut, dovada ca Hermannstadt a ajuns in finala Cupei Romaniei, unde a facut o figura frumoasa. Sezonul viitor va fi mai interesant si mai disputat, vor fi conditii si mai bune, odata cu promovarea celor de la "U" Cluj, Petrolul, Farul...

De ce nu te-ai impus la Steaua si la Viitorul?

Aveam 16 ani cand am venit la Steaua, am jucat primul meci in Liga 1 la 18 ani. Am jucat in penultima etapa din campionat, am fost titularizat la Timisoara, am mai jucat 30 de minute in ultima etapa cu Craiova, acasa, in Ghencea, si s-a terminat campionatul. Dupa aceea, de foarte multe sanse nu am mai beneficiat, ca sa pot sa arat ceva. Era o perioada cand se schimbau antrenorii foarte des la prima echipa, exista presiunea rezultatelor si nu si-a asumat niciun antrenor promovarea tinerilor. Era greu sa ma impun, pentru ca erau jucatori maturi si consacrati in lot. Eram tanar si a fost destul de dificil sa ma impun, in conditiile in care am primit o singura sansa.

E mai bine pentru un jucator tanar sa nu mearga la o echipa cu pretentii si presiune?

Nu stiu ce sa spun... Asta a fost situatia mea, la momentul acela, nu stiu care e varianta ideala. Privind inapoi, nu stiu daca ar fi fost mai bine sa fiu la o alta echipa mai mica din provincie. Depinde si de noroc si de antrenor, dar nu vreau sa mai uit inapoi la ce a fost atunci.

Cand ai semnat cu Viitorul, s-a scris ca Gica Hagi voia sa faca noul Benzema din tine...

Nu cred a spus domnul Hagi lucrul asta, oricum mie nu mi-a zis nimic. Am citit articolele din presa, dar mie nu mi-a spus asa ceva. La Viitorul am ajuns cand erau in Liga a 2-a, am promovat in prima divizie, am fost golgheterul echipei... In Liga 1 am inceput bine sezonul, am marcat chiar la debut, am avut evolutii bune, dupa care a urmat o perioada in care nu am mai evoluat. Nu stiu din ce motive. Am plecat imprumut la Clinceni, in Liga a 2-a, unde am avut 7 goluri in 8 meciuri. M-am intors la Viitorul, au urmat Pitesti, Petrolul, care juca in Liga 1. Am stat la Ploiesti 6 luni, dupa care domnul Hagi m-a vrut iar si m-am intors la Viitorul.

In Belgia cum a fost?

A fost foarte bine. La inceput am fost un pic sceptic sa plec din Liga 1 din Romania in Liga a 3-a din Belgia. Nu imi suna foarte bine Liga a 3-a, dar cand am ajuns acolo, am vazut despre ce este vorba si mi-am dat seama ca toate lucrurile sunt ok. Beerschot era o echipa care evoluase vreo 15 sezoane in prima liga, apoi au avut probleme, au luat-o de la capat din Liga a 6-a si au promovat in fiecare an. Chiar a fost bine, am promovat si acolo in Liga a 2-a, dar au fost ceva probleme, patronul care m-a adus a decedat. Au schimbat aproape tot lotul de jucatori si am fost nevoit sa plec si eu. Au ramas tot in Liga a 2-a, au ratat la limita promovarea.

La Luceafarul Oradea cum ai ajuns?

In prima faza, in august anul trecut, am semnat cu Sirineasa, in Liga a 3-a. Domnul Sarcina este patronul ambelor echipe. Am fost la Petrosani, unde era mutata echipa, am stat 10-12 zile acolo, am avut ceva probleme cu cartea verde din Belgia, timp in care patronul nostru a preluat echipa din Oradea, care evolua in Liga a 2-a. Am considerat ca e mai bine sa merg la Luceafarul si asa am ajuns aici.

Dupa promovarea clubului din Sirineasa, patronul are doua echipe in Liga a 2-a. Stiti ce se va intampla, renunta la una dintre ele?

Nu stiu absolut nimic. Asteptam sa ne intoarcem din vacanta si probabil ca vom afla atunci, daca pot continua amandoua cluburile.

Luceafarul Oradea are o sigla asemanatoare cu cea de CSA Steaua. Nu a venit niciun fax de atentionare de la domnul Talpan?

Am vazut si eu ca seamana foarte bine. Nu cred ca i-a contactat cineva pe cei de aici. Eu m-am simtit bine cu sigla pe piept, pentru ca am jucat cu cea a Stelei la debutul in Liga 1.

Au aparut informatii ca exista interes de la CSM Poli Iasi pentru tine...

Sunt mai multe discutii, cred ca s-a luat legatura si cu conducerea clubului. Sunt discutii, dar mai am un an de contract aici, va trebui sa am o discutie cu patronul zilele acestea, sa vedem ce va fi in continuare. O sa vedem ce va fi. Am citit si eu ca Sirineasa s-ar putea transforma in Jiul Petrosani, poate exista ambitii de promovare si acolo... Pentru mine ar fi foarte bine sa reusesc sa ma intorc la Liga 1, chiar mi-as dori lucrul acesta, dar am ajuns la varsta la care nu ma mai arunc cu capul inainte. Sa vedem la ce hotarare ajung impreuna cu patronul.

Valentin Alexandru nu te-a sunat sa iti spuna ca i-ai "furat" titlul de golgheter pe final de campionat?

Nu, nu. Eu il apreciez foarte mult pe Valentin Alexandru, este un jucator foarte bun si a fost un duel de la distanta intre noi pentru acest titlu de golgheter. Este un atacant foarte bun, dar asa a fost sa fie anul asta, sa castig eu. Eu ii doresc foarte mult succes in Liga 1. Au fost atacanti buni in acest sezon: noi doi, Mediop, Bogdan Rusu, Cherchez, Sorescu... Am intalnit jucatori buni la toate echipele, nu numai atacanti. Desi au existat destule controverse, eu cred ca regula U21 e buna, si la Liga 1, si la Liga 2. Da o sansa in plus tinerilor si cred ca vor aparea jucatori interesanti datorita ei.

Tu cum te-ai caracteriza? Si care sunt punctele tale forte?

Nu stiu, in general nu prea imi place sa vorbesc despre mine. As prefera sa vorbeasca altcineva despre calitatile mele. Poate sunt un jucator atipic pentru Romania, sunt mai inalt, mai pe forta. La noi s-a mers pe jucatori mai mici si mai rapizi. E clar ca voi avea mereu capitole la care sa lucrez, nu o sa multumesc niciodata cu prestatia de moment, vreau sa imi imbunatatesc jocul. Cred ca sunt un tip serios, muncitor.... Asta nu o sa se schimbe niciodata.

Esti mai pregatit acum sa te impui in Liga 1?

Da, sunt pregatit sa ma impun in Liga 1. Am ajuns la o varsta la care pot sa spun ca m-am maturizat, am trecut prin diferite experiente, unele mai placute, altele mai putin placute. Acum, la aproape 28 de ani, cred ca stiu sa gestionez lucrurile mult mai bine si cred ca mi-ar fi mai usor in Liga 1.

VLAD RUSU

Data nasterii: 22 iunie 1990 (27 ani)

Locul nasterii: Constanta

Post / picior: atacant / drept

Inaltime / greutate: 1,91m / 82 kg

Valoare de piata: 175.000 euro

Performanta din ultimul sezon: 28 meciuri / 26 goluri (golgheter Liga 2)

Echipe: Steaua (2008-2009), Steaua II (2009-2011), Viitorul Constanta (2011-2014, 2016), FC Clinceni (2014), Academica Arges (2014-2015), Petrolul Ploiesti (2015-2016), Beerschot Wilrijk (Belgia, Liga 3 / 2016-2017), Luceafarul Oradea (2017-prezent)

Palmares: Cupa Romaniei (2010-2011)

Echipa nationala: U21 - 5 meciuri / 1 gol