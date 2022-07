Vlad Rusu a jucat la FC Viitorul, actuala FCV Farul Constanța, în două perioade.

Deși a jucat la club în două perioade, nu e de acord cu această strategie

Atacantul a ajuns prima dată la Ovidiu, sub comanda lui Gică Hagi, în 2011, făcând parte dintr-un grup masiv de foști jucători ai FCSB, care îi cuprindea pe Nicolae Dică, Vasilică Cristocea, Mihai Onicaș, Florin Bejan, Alexandru Iacob, Marius Albu, Alexandru Lazăr și Valentin Simion. Cu aportul acestor fotbaliști, clubul constănțean a promovat în Liga 1, ocupând poziția a doua în Seria I a eșalonului secund. Rusu a fost primul marcator din Liga 1 din istoria Viitorului, într-un meci cu FC Brașov jucat la Galați, el bifând 42 de prezențe și 12 goluri și fiind un om important în echipa care a reușit să se salveze de la retrogradare cu emoții, în primul sezon pe prima scenă.

Au urmat un împrumut la FC Clinceni, o jumătate de sezon la Academica Argeș și alte șase luni la Petrolul Ploiești, înainte să fie readus de Hagi la Viitorul, unde vârful a fost folosit mai puțin, dar a jucat în nouă partide și a marcat un gol, fiind titular contra lui Gent (0-0), în preliminariile Champions League. Fostul atacant crede că strategia dobrogenilor, care vând jucători și apoi îi readuc gratis, cei mai mulți având probleme de adaptare la vechile cluburi, va pune o ștampilă greu de șters formației constănțene.

În această perioadă de mercato, "alb-albaștrii" i-au readus pe Denis Alibec, Romario Benzar, Tudor Băluță, Dragoș Nedelcu, Alexandru Buzbuchi și Vlad Morar, dar și pe Gabriel Torje, care a retrogradat în Liga 2 cu Dinamo, unde era căpitan de echipă, pe Ayrton Mboko și Jeremy Corinus, picați în divizia secundă cu Clinceni fără drept de apel, pe Robert Ion, pus pe liber de FCSB, sau pe Mihai Popescu, care nu s-a putut impune în Scoția, la Heart of Midlothian.

"Sunt jucători foarte buni, dar clubul își pierde credibilitatea"

El însuși un fotbalist care s-a întors la clubul constănțean, Rusu crede că, deși jucătorii reintră într-o formă bună pe malul mării, imaginea clubului va avea de suferit. "Cu Viitorul am jucat în Liga 2, am promovat, am jucat în Liga 1, am fost primul marcator al clubului în prima divizie. Domnul Hagi e foarte profesionist și își dorește 500% de la jucători. Apoi am fost împrumutat la Clinceni și am fost legitimat la Academica Argeș, cu care am luptat la promovare, dar nu am reușit. Am stat de la 21 la 24 de ani la Viitorul, e un club bun unde se pot forma jucătorii tineri. Am plecat la Petrolul și m-a luat domnul Hagi înapoi, când aveam 26 de ani.

Am văzut că e strategie a clubului, vara asta s-au reîntors Alibec, Benzar, Băluță, Nedelcu, Morar, Buzbuchi. Dacă faci chestia cu adusul jucătorilor o dată, de două ori, de trei ori, nu știu câtă credibilitate mai ai ca club. Tot respectul pentru ei, pentru că mulți mi-au fost colegi, sunt jucători foarte buni și niște băieți extraordinari, dar clubul își pierde credibilitatea. Vinzi un jucător, îl readuci, îl vinzi, îl împrumuți șase luni, în readuci, îl vinzi din nou.

Din punct de vedere al clubului, nu știu dacă are foarte mult de câștigat, dacă faci o obișnuință din chestia asta. Cred că domnul Hagi îi știe foarte bine pe acești jucători și preferă să îi readucă rapid în formă, în loc să transfere jucători pe care nu îi cunoaște. Nu știe de unde vin, ce perioadă de adaptare necesită și preferă pe cine cunoaște bine", a declarat Rusu pentru Sport.ro.

Vlad Rusu (32 ani / 192cm) a evoluat ca atacant la FCSB și FCSB II (2008-2011), FC Viitorul Constanța (2011-2014, 2016), FC Clinceni (2014), Academica Argeș (2014-2015), Petrolul Ploiești (2015), Beerschot Wilrijk (2016-2017), Luceafărul Oradea (2017-2018), Viitorul Pandurii Tg. Jiu (2018-2020, 2021-2022), Turris Turnu Măgurele (2020) și SSC Farul Constanța (2021). Are selecții la naționalele U17, U19 și U21 are României și a fost golgheterul Ligii 2, în sezonul 2017-2018.

