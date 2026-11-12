Decizia neașteptată luată de fostul căpitan de la FCSB după ce Gigi Becali l-a scos din staff

Lucian Filip (36 de ani) se numără printre cei afectați de restructurările începute de Gigi Becali (68 de ani) la FCSB. În aceeași situație se mai află și Florin Cernat (46 de ani). Patronul clubului a făcut câteva modificări importante la nivel de conducere, Mihai Stoica (60 de ani) fiind tras pe „linie moartă”.
În urma acestor schimbări, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a primit o putere mai mare în cadrul clubului, urmând să îndeplinească atât rolul de antrenor principal, cât și atribuții de manager. Cu toate acestea, omul de afaceri din Pipera a spus că el rămâne „stăpânul” și că nicio mutare pe piața transferurilor nu va fi efectuată fără ca el să fie consultat.
Lucian Filip preia banca tehnică a echipei a doua
Modificările decise de Gigi Becali au vizat și banca tehnică a primei echipe, de unde Lucian Filip și Alin Stoica au fost îndepărtați. Locurile acestora în staff au fost luate de Costin Curelea (42 de ani), fost selecționer al reprezentativei U21 a României, și de Mihai Pintilii (42 de ani), care s-a întors la gruparea bucureșteană după o pauză de opt luni, interval în care a colaborat cu Elias Charalambous la Levadiakos.
În timp ce Alin Stoica urmează să părăsească definitiv clubul, patronul a transmis că Lucian Filip va fi trimis înapoi la formația secundă. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a acceptat situația și a decis să își continue activitatea în cadrul clubului.
Potrivit Digisport, tehnicianul în vârstă de 36 de ani va ocupa funcția de antrenor principal la FCSB 2.