Decizia neașteptată luată de fostul căpitan de la FCSB după ce Gigi Becali l-a scos din staff

Lucian Filip (36 de ani) se numără printre cei afectați de restructurările începute de Gigi Becali (68 de ani) la FCSB. În aceeași situație se mai află și Florin Cernat (46 de ani). Patronul clubului a făcut câteva modificări importante la nivel de conducere, Mihai Stoica (60 de ani) fiind tras pe „linie moartă”.

În urma acestor schimbări, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a primit o putere mai mare în cadrul clubului, urmând să îndeplinească atât rolul de antrenor principal, cât și atribuții de manager. Cu toate acestea, omul de afaceri din Pipera a spus că el rămâne „stăpânul” și că nicio mutare pe piața transferurilor nu va fi efectuată fără ca el să fie consultat.