Formația roș-albastră se pregătește pentru prima participare din istorie în play-out-ul Superligii, iar problemele de lot îi dau bătăi de cap patronului. Siyabonga Ngezana este indisponibil încă din 25 ianuarie din cauza unei leziuni la menisc, iar refuzul său de a se opera l-a scos din calculele echipei.

Patronul clubului. Gigi Becali, a vorbit deschis despre situația fundașului central, arătându-se deranjat de decizia jucătorului de a evita bisturiul în favoarea altor metode de recuperare.

„Ngezana nu vrea să se opereze. El face niște de-astea, tratamente... Băi, nebunule, n-ai cum să joci! El juca cu genunchiul «paradit». Lasă că ne dă două goluri Rapid... el era accidentat, dar juca așa. Așa sunt ăștia. Înțelegi?”, a transmis Gigi Becali la PrimaSport.

Pericol pentru bonusul de la FIFA

Deși fundașul nu mai ajută echipa pe teren, conducerea spera să încaseze o sumă importantă, estimată la o jumătate de milion de euro, dacă acesta va face parte din lotul Africii de Sud la turneul final din vară. Din cauza accidentării, însă, jurnaliștii publicației sud-africane iDiski Times notează că selecționerul Hugo Broos ia în calcul alte variante pentru defensivă.

Lipsa minutelor și starea medicală precară îl pot lăsa pe Ngezana în afara lotului pentru meciurile din Grupa A, acolo unde naționala sa va întâlni Mexicul, Coreea de Sud și o echipă venită din baraj. Selecționerul are deja pregătită o listă cu posibili înlocuitori, printre care se numără și Olwethu Makhanya, legitimat în MLS, la Philadelphia Union.

Pe de altă parte, FCSB are în lot un fotbalist cu șanse mari să meargă la Cupa Mondială: Joao Paulo, om de bază în naționala Insulelor Capului Verde. Banii de la FIFA pentru participarea sa nu vor ajunge însă în conturile echipei bucureștene, deoarece acordul de transfer încheiat în iarnă prevede ca bonusul financiar să fie încasat de fosta sa formație, Oțelul Galați.