200.000 de euro a plătit latifundiarul din Pipera pentru procentele pe care le mai deținea Valeriu Iftime pe jucător în momentul transferului acestuia la Galatasaray.

Iftime, fanul FCSB-ului în Conference League

Patronul Botoșaniului a dezăvăluit, însă, că mai are de încasat niște bani de la Gigi Becali pentru Dawa, în cazul în care FCSB va reuși să se califice în grupele Conference League. Iftime nu a spus însă și despre ce sumă e vorba.

„Între mine și domnul Becali apele au fost limpezi și clare. Noi nu suntem prieteni să citim ziarul împreună sau să șprițiuim, nici dumneanului și nici eu nu prea bem. Poate discutăm la telefon controverse sau discuții pe teme religioase. Dar nu cei 200.000 de euro, trebuia să încasez 300.000 de euro și mi-a dat 200.000 de euro, ar fi fost un punct de neînțelegere între mine și domnul Becali. Pur și simplu presa a explorat subiectul ăsta, făcându-l un eveniment.

Eu cu domnul Becali, legat de subiectul ăsta, am vorbit în ianuarie, în Antalya, să dea banii în avans, chiar dacă în contract era la data plății. Am spus să-mi dea așa și pentru dobânda băncii. Și dumnealui mi-a zis: „Domne, eu nu fac dobândă băncii, că nu sunt Isărescu!”. Și am rămas până la urmă pe varianta dumnealui. Mi-a dat o sumă și eu am spus că închidem subiectul.

Aștept să se califice în Conference League pentru că am niște bani pentru Dawa. Așa sunt suporter înfocat al FCSB-ului. Eu zic că putem merge cu toate trei echipele în grupe”, a spus Valeriu Iftime la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Joyskim Dawa a semnat cu FCSB în această vară. 350.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru transferul fundașului central.