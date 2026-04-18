FCSB a „reușit“ să ajungă la un sezon cu mai multe borne negative, imediat după unul în care a pus fotbalul românesc la respect!

În campania precedentă, bucureștenii au pierdut doar 10 meciuri din 64. Și, pe lângă câștigarea titlului, au avansat până în optimile Europa League. În sezonul actual, FCSB are deja 20 de eșecuri! Vorbim despre un număr dublu de înfrângeri, comparativ cu sezonul trecut, deși echipa a disputat mai puține meciuri: 54.

Pe fondul prăbușirii din actuala stagiune, FCSB a părăsit Europa League, după meciurile din grupă, iar în campionat, echipa a sfârșit în play-out, aceasta fiind o contraperformanță istorică pentru club!

FCSB, în coada clasamentului banilor din Europa League

Și, totuși, în ciuda rateurilor din acest sezon, patronul Gigi Becali poate răsufla ușurat. Pentru că, din nou, echipa a „tipărit“ bani.

Concret, în ierarhia actualizată a veniturilor din Europa League, după sferturi, FCSB figurează cu suma de 8 milioane de euro. Cu acest total, campioana României e în coada clasamentului. Doar Steaua Roșie Belgrad (7 milioane) și Utrecht (6 milioane) au adunat sume mai mici.

Chiar și așa însă, rezultatul financiar al FCSB-ului e foarte bun pentru nivelul fotbalului nostru. Mai ales că la suma de 8 milioane de euro, trebuie să adăugăm cele obținute din vânzarea biletelor, din drepturile TV, dar și din market-pool (banii de aici vor fi socotiți, ulterior, de UEFA, în funcție de diferite criterii).

Una peste alta, în mod cert, FCSB va încheia și acest sezon slab cu peste 10 milioane de euro, ceea ce e remarcabil pentru o formație din România.