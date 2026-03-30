Florin Prunea, convins că Gică Hagi nu va fi selecționerul României

S-a vehiculat tot mai des că Gică Hagi va prelua echipa națională de la legendarul antrenor, în condițiile în care Lucescu se confruntă cu probleme mari de sănătate, dar și pentru că ”Regele” a cedat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Farul Constanța lui Gică Popescu.

Toată lumea este convinsă că Gheorghe Hagi va fi următorul selecționer al României care va duce mai departe munca lui Mircea Lucescu, însă un membru al Generației de Aur vine cu o altă ipoteză.

Florin Prunea, fostul portar al Generației de Aur și apropiat al lui Gică Hagi, s-a arătat convins că ”Regele” nu va fi selecționerul României după ce mandatul lui Mircea Lucescu se va încheia

”Stați să vedem dacă Hagi va fi selecționer, eu știu că nu va fi. Ia să vedem, hai să vedem dacă am dreptate. Să vedem dacă va fi Hagi. Nu am nicio informație, eu zic că nu va fi”, a spus Florin Prunea la Iamsport.

Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea de la echipa națională

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal.

Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații”, a spus Mircea Lucescu, potrivit Golazo.ro.