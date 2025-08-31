Patronul FCSB a avansat o ofertă de jumătate de milion de euro, deși consideră că valoarea reală a brandului este mult mai mică.



Reacția lui Becali vine la scurt timp după ce ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis că nu mai este de acord cu finanțarea echipei CSA Steaua din bani publici și că soluția este asocierea cu un investitor privat. Această deschidere a creat scenariul unei posibile licitații pentru marcă, iar patronul FCSB s-a arătat imediat interesat.



Becali: "Ei au produs pagubă"



Gigi Becali a precizat pentru Fanatik.ro că este dispus să facă o ofertă consistentă pentru a pune capăt disputelor care macină fotbalul românesc de ani buni.



"Dacă o scot la licitație, dau 500.000 de euro! Dau, ca să terminăm cu scandalurile", a punctat omul de afaceri.



Cu toate acestea, el a ținut să sublinieze că, în opinia sa, valoarea de piață a mărcii este infimă, din moment ce clubul Armatei nu a generat profit.



"O marcă valorează cât produce. Cât au produs ei în 10 ani? Pagubă au produs. Eu dau 500 de mii ca să termin, dar știi cât costă ea? 10.000, simbolic! Cât a costat Universitatea Craiova la licitație? 28.000! Rapid nu e marcă? Cu cât s-a vândut? Cu 10.000 de euro!", a mai spus Becali.



Finanțatorul campioanei și-a continuat tirul, atacând și pretențiile financiare ale celor de la CSA, care i-au cerut în instanță un prejudiciu de 36 de milioane de euro.



"Cum ceri tu, mă, nebunule, dacă tu n-ai produs niciun ban cu marca Steaua în 10 ani? Eu pagubă nu puteam să-i fac din moment ce nu aveau fotbal. E ca și cum m-ai da în judecată că am vândut carne, dar taraba ta era închisă", a încheiat acesta.

