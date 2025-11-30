Latifundiarul din Pipera a pus capăt dezbaterilor privind postul de fundaș dreapta, indicându-și clar favoritul, în ciuda rotațiilor din ultima vreme.



Eșecul la limită din Serbia, 0-1 în Europa League, nu i-a știrbit încrederea lui Gigi Becali în anumiți jucători de bază. Valentin Crețu, titularizat în partida de la Belgrad după o perioadă marcată de probleme medicale, rămâne prima opțiune a finanțatorului pentru flancul drept al apărării, în detrimentul mai tânărului său coleg.



Experiența are întâietate la FCSB



În absența lui Crețu, Alexandru Pantea a fost soluția la care staff-ul tehnic a apelat cel mai des în acest sezon, puștiul roș-albaștrilor adunând minute consistente. Cu toate acestea, Gigi Becali a transmis la Digi Sport că, deși îl apreciază pe Pantea, veteranul de 36 de ani îi oferă o siguranță mai mare.



"Mie mai mult îmi place Crețu decât Pantea, deși îmi place și Pantea", a spus tranșant omul de afaceri, stabilind ierarhia clară pe acel post.



Pantea a bifat 18 meciuri (1422 de minute) în actuala stagiune, reușind un assist în Europa, în timp ce Valentin Crețu a strâns 13 partide și două pase decisive în calificările aceleiași competiții.

