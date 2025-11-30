Siyabonga Ngezana nu mai este fotbalistul din sezonul trecut, care era un stâlp în apărarea celor de la FCSB, iar în această stagiune, sud-africanul a gafat în mai multe rânduri, lucru remarcat în primul rând chiar de roș-albaștri.

Siyabonga Ngezana a făcut deplasarea la meciul cu Farul

După meciul cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, când Ngezana a comis-o din nou, jucătorul a fost criticat în fața suporterilor chiar de colegul său, Vali Crețu. Toate criticile primite în ultima vreme și faptul că nu își poate ridica nivelul l-au făcut pe Ngezana să simtă nevoia unei pauze.

Fundașul central le-a comunicat celor din staff-ul tehnic că nu și-ar dori să facă deplasarea la Constanța, însă, având în vedere problemele din apărare, Elias Charalambous și Mihai Pintilii au încercat să îl convingă să se răzgândească.

În cele din urmă, Siyabonga Ngezana a făcut deplasarea cu restul echipei la Ovidiu, însă, cel mai probabil, fundașul sud-african nu va începe meciul ca titular.

Se pare că, la meciul cu Farul Constanța de la Ovidiu, în centrul apărării celor de la FCSB se vor afla, potrivit Fanatik, Daniel Graovac și Mihai Lixandru, asta dacă nu vor apărea schimbări de ultim moment.

