Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB

Dacă în Superliga, campioana României se află abia pe locul 10, cu 21 de puncte, în Europa League, competiția europeană în care roș-albaștrii s-au calificat pentru al doilea sezon la rând, FCSB este abia pe locul 31, cu doar trei puncte.

FCSB, penultima în topul încasărilor din Europa League

Football Meets Data a dezvăluit sumele încaste până în acest moment de către echipele din Europa League.

Având în vedere parcursul slab pe care roș-albaștrii l-au avut în această stagiune, FCSB ocupă penultima poziție în acest clasament select și a încasat doar 6.917.000 de euro, o sumă mult mai mică față de cea încasată sezonul precedent, atunci când campioana României a făcut valuri în plan european.

Conform FMD, doar Malmo este mai slabă decât FCSB în acest sezon. Suedezii ar fi încasat cu câteva sute de mii de euro mai puțin decât echipa patronată de Gigi Becali.

Echipa care a strâns cei mai mulți bani în această stagiune este Fenerbahce, care a atins 18 milioane de euro, iar turcii sunt urmați de AS Roma și Rangers, care au câștigat fiecare peste 16 milioane de euro.

În sezonul trecut, FCSB încasa aproximativ 20 de milioane de euro de la UEFA, dar și rezultatele echipei patronate de Gigi Becali au fost pe măsură.

