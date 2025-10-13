Fostul căpitan al "Generației de Aur" a pus reușita dramatică pe seama încrederii și a dorinței arătate de tricolori.



Victoria a venit în minutul 90+5, când fundașul Virgil Ghiță a marcat cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi, declanșând bucuria pe Arena Națională, în fața a peste 35.000 de suporteri.



Gică Popescu: "Am crezut până la final"

"Baciul" a subliniat că, deși echipa a avut șansă, aceasta a fost provocată de efortul depus pe tot parcursul partidei. Popescu a remarcat că golul este o consecință directă a mentalității ofensive arătate de jucători chiar și în ultimele clipe ale meciului.



"Norocul ți-l faci singur, am crezut până în ultimul moment. Am făcut un meci bun spre foarte bun. Momentul în care crezi, a venit golul, care este o răsplată a încrederii. Este norocul învingătorilor", a spus Gică Popescu, potrivit as.ro, adăugând: "În seara asta am văzut o echipă națională vie, cu încredere, curaj. Am crezut până la final, prezența lui Ghiță în careu advers arată că au crezut și și-au dorit să câștige meciul. Când îți dorești, lucrurile vin".



De asemenea, Popescu l-a comparat pe selecționerul Mircea Lucescu cu Jose Mourinho pentru felul în care a gestionat presiunea dinaintea partidei: "Nu trebuie să avem dubii că Mircea Lucescu știe să pregătească un astfel de meci. A vrut să ia presiunea asupra dânsului. Mourinho mai făcea așa. Lua întotdeauna presiunea asupra lui".



Victoria menține România în cursa pentru locul al doilea în grupă, însă pentru meciul crucial din Bosnia, programat pe 15 noiembrie, Mircea Lucescu nu se va putea baza pe fundașul Andrei Burcă, suspendat după ce a primit un cartonaș galben.

