Gică Popescu, discurs-manifest. "Jucătorii de la echipele naţionale rup bănicile de rezervă şi joacă străini aduşi la final de carieră"

Superliga, fostă Liga 1, a fost mereu terenul pe care au ajuns jucători străini care au demonstrat că sunt lipsiți de calități. Au fost și excepții, precum Sulejman Demollari, Emmanuel Godfroid, Cyril Thereau, Wesley, Adailton, Alvaro Perreira, Kapetanos, Felice Piccolo, Dubarbier sau alții.

Unii precum Julio Baptista doar au așteptat ziua de salariu. Popescu, fost căpitan al Barcelonei, atrage atenția asupra realității care de multe ori estompează urcușul în carieră al fotbaliștilor români tineri.

"Foarte multe echipe de Liga 1 sunt pline de jucători străini de calitate medie, de jucători străini care vin din campionate slabe şi îşi găsesc refugiul la echipe din România, unde câştigă 5.000 – 6.000 de euro, iar jucătorii de la echipele naţionale de tineret rup băncile de rezerve. Sunt echipe care sunt finanţate de consilii judeţene, de către primării. Băi oameni buni! Păi dacă finanţaţi echipe din banii publici ar trebui să fie pentru Români, nu pentru străini. Nu putem din bani publici să plătim 80% din jucători, fiind jucători străini.

Jucătorii de la echipele naţionale rup băncile de rezervă şi joacă străini aduşi la final de carieră, că dacă ar avea calitate ar sta în Belgia, nu ar veni pe 60.000 – 70.000 de euro şi ar juca pe 200.000 – 300.000 de mii, care este un salariu foarte prost, pe care îl iei în primele opt campionate din Europa.

Nu se duc acolo pentru că nu au valoare şi vin aici, iar antrenorii spun <<jucători cu experienţă>>. De ce am nevoie de jucători cu experienţă? Fac performanţă? Dacă ai aduce jucători de afară şi ai juca în cupele europene, ai reprezenta fotbalul românesc în cupele europene ar fi de înţeles. CFR a jucat în grupe a făcut performanţă an de an, ei au o scuză.

Farul promovează jucători tineri, FCSB a început şi a dat drumul la jucători tineri, în rest sunt echipe în Liga 1 care au din 11, 8-9 jucători străini

jucători tineri. Băi oameni buni! Unde să mai joace cei de la loturile de juniori dacă vin străinii şi le iau locul. Străini care sunt de calitate îndoielnică, ăsta e un refugiu al jucătorilor care nu au loc în campionatele străine şi vin în campionatul românesc”, a afirmat Popescu, potrivit primasport.ro.