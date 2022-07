Gică Hagi îl face praf pe Basarab Panduru 

Gică Hagi i-a replicat dur lui Basarab Panduru, fostul său coleg din lotul naționalei la Campionatul Mondial din 1994. În prezent analist sportiv la Orange Sport, "Pandi" a avut zilele trecute un comentariu care se pare că l-a deranjat pe patronul și managerul tehnic al Farului.

Tirada lui Gică Hagi: "Pandurelu, a venit pandemia, tată!"

Fostul mijlocaș de la Benfica spusese că Hagi nu are pe cine să vândă în afara lui Radaslavescu pe o sumă de 1 milion de euro, dar se referise și la Enes Sali, puștiul care a fost luat anul trecut și de Mirel Rădoi la acțiunile naționalei.

„Noi încă producem. Noi nu vorbim, noi producem. Noi scotem până la un anumit nivel și trebuie să vindem. Trebuie să vindem! 100%. Și piața știe asta. O știu toți. Când vinzi, te slăbești.

A venit și pandemia. «Pandurelu», a venit pandemia, tată. Tu uiți că a venit pandemia? Ce vrei să vândă Hagi de 2-3 milioane? Ia treceți și voi la muncă și vedeți. Să se uite că am produs. A uitat de ei.

Ce face Sali? «Pandurelu», nu sunt eu de vină că nu-l bagă ăia? Cu mine a jucat. Te-ai uitat că a jucat? Cu mine a jucat în play-out. A jucat un copil de 16 ani. N-a dispărut, domnule Panduru. El a jucat la Farul. A fost pe teren.

Că nu-l bagă ceilalți... Păi, mă duc să le fac echipa? Sunt eu de vină că a fost luat la lotul național și nu-l mai bagă? Să le fie rușine celor care au făcut asta. Copilul are 16 ani și îi e greu să înțeleagă că într-o zi a ajuns acolo și după e rezervă la U17. Așa ceva... Dar asta facem. Și după spunem că are probleme?

Așa că, «Pandurelu», eu am făcut. Valoarea e cât e piața. Nu eu fac valoarea. Ca sâ vâd ca înainte, trebuie să ies campion. Eu am făcut o echipă de la zero și am 34 de titluri la seniori și juniori. Asta înseamnă muncă bine făcută. Ce club are 34 de trofee în 10 ani?", a declarat Gică Hagi, în conferința de presă de după meciul cu Steaua.

Panduru, ultima dată secund la Universitatea Craiova (a plecat după doar două luni), susține că mulți jucători de la Farul bat pasul pe loc.

”Torje, Morar, Kik-Riki... nu e bun Kiki? Probabil că 'Regele' vrea să prindă play-off-ul. Atât timp cât antrenează el, play-off-ul cred că e obiectivul numărul unu. Mai are vreun tânăr în momentul ăsta pe care să vină cineva să dea un milion de euro? Radaslavescu probabil, dar nu acum, e mic, are 17-18 ani, are calitate, pare că poate să facă ceva.

În rest, Pitu ne tot ameninţă de vreo doi-trei ani că face ceva, Grameni nu prea ştii de unde să îl iei... Sali nici nu a apărut, nu că a dispărut. Prima dată trebuia să apară, nu să dispară. Asta e altă poveste (n.r.: că a fost convocat la prima reprezentativă), te duci la naţională şi apoi vii la U19 şi nu eşti nimic, nici nu joci.. Era culmea să fie rezervă şi la U17. (n.r. păi a fost) Tot rezervă? Şi la ăia e rezervă? Atunci e bine”,declarase Basarab Panduru, la Orange Sport.

Farul 2022 - 2023

Antrenor - Gheorghe Hagi (confirmat)

Veniri - David Kiki (28 de ani / fundaș stânga / Arda Kardzhali / liber de contract), Mihai Popescu (29 ani / fundaș central / Heart of Midlothian FC / liber de contract), Robert Ion (21 ani / mijlocaș ofensiv / FCSB / liber de contract), Dragoș Nedelcu (25 ani / mijlocaș central / FCBS / liber de contract), Vlad Morar (28 ani / atacant / Dinamo / liber de contract), Alexandru Buzbuchi (28 ani / portar / Gaz Metan Mediaș / liber de contract), Gabriel Torje (32 ani / extremă dreapta / Dinamo / liber de contract), Romario Benzar (30 ani / fundaș dreapta / Lecce / liber de contract), Kevin Doukoure (23 ani / mijlocaș central / Tabor Sezana / liber de contract), Ayrton Mboko (24 ani / fundaș dreapta / Academica Clinceni / liber de contract), Jeremy Corinus (25 ani / mijlocaș central / Academica Clinceni / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Răzvan Matiș (21 ani / extremă stânga / Concordia Chiajna), Carlo Casap (23 ani / mijlocaș central / Concordia Chiajna), Darius Grosu (20 ani / fundaș dreapta / Metaloglobus), Antonio Vlad (21 ani / fundaș central / CS Hunedoara)

Plecări - Bradley de Nooijer (24 ani / fundaș stânga / Olanda / 200.000 de euro), Jefte Betancor (28 ani / atacant / CFR Cluj / 300.000 euro), Andrei Ciobanu (24 ani / mijlocaș central / FC Rapid 1923 / 100.000 euro), Josemi Castaneda (24 ani / mijlocaș central / Gimnastica Torrelavega / contract reziliat), Gabriel Iancu (28 ani / atacant / Akhmat Groznâi / împrumut expirat), Cosmin Tucaliuc (22 ani / mijlocaș ofensiv / Petrolul / împrumutat), Florian Haită (21 ani / extremă dreapta / "U" Cluj / împrumutat), Florin Purece (30 ani / mijlocaș ofensiv / "U" Cluj / contract încheiat), Laurențiu Brănescu (28 ani / portar / "U" Cluj / contract reziliat), Gabriel Buta (20 ani / fundaș central / Unirea Dej / împrumutat), Michael Omoh (30 ani / atacant / contract reziliat), Damien Dussaut (jucător căruia îi expiră contractul în această vară și încă nu a fost anunțată prelungirea)

Primul "11" probabil: Aioani - BENZAR (Boboc), Larie, POPESCU, KIKI - Artean, Nedelcu - TORJE, Rădăslăvescu (U21), Pitu (U21 / Sali U21) - Adr. Petre (VL. MORAR)